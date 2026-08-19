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Extern· 1 min citire
Atac rusesc cu dronă asupra unui autobuz în Herson: patru oameni au murit, alți patru au fost răniți
Atac Herson/ Captură foto X
Patru persoane au fost ucise, iar alte patru au fost rănite miercuri, după ce un autobuz a fost lovit de o dronă rusă în orașul ucrainean Herson, din sudul țării. Atacul a avut loc pe o stradă din oraș, vizat în mod frecvent de atacuri rusești, potrivit procuraturii regionale, citate de AFP.
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