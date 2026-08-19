Rușii își scot banii din bănci de teamă că statul le-ar putea confisca economiile pentru război. Miliarde au dispărut din sistem

Publicat 19 aug. 2026, 12:04 Sursă The Washington Post

Retragerile de numerar din băncile rusești au accelerat puternic în ultimele luni, pe fondul temerilor populației că autoritățile ar putea interveni asupra depozitelor pentru a obține resurse suplimentare destinate finanțării războiului din Ucraina.

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