Rușii își scot banii din bănci de teamă că statul le-ar putea confisca economiile pentru război. Miliarde au dispărut din sistem
Rușii își scot banii din bănci
Retragerile de numerar din băncile rusești au accelerat puternic în ultimele luni, pe fondul temerilor populației că autoritățile ar putea interveni asupra depozitelor pentru a obține resurse suplimentare destinate finanțării războiului din Ucraina.
Fenomenul are loc într-un moment în care economia rusă încetinește, băncile sunt tot mai expuse creditelor acordate sectorului militar, iar statul întâmpină dificultăți în atragerea banilor prin emisiuni de obligațiuni.
Potrivit datelor Băncii Centrale a Rusiei, numai în primele două săptămâni din august au fost retrase aproximativ 3,4 miliarde de dolari, echivalentul a 286,4 miliarde de ruble. Suma se adaugă celor 7,3 miliarde de dolari retrase în iulie și celor peste 4,5 miliarde de dolari retrase în iunie, scrie The Washington Post.
Banii ies din bănci într-un ritm care începe să creeze probleme pentru anumite instituții financiare, în timp ce populația se teme tot mai mult că economiile sale ar putea ajunge sub controlul statului.
Retragerile de bani au accelerat puternic
Valoarea sumelor retrase din sistemul bancar rusesc în acest an ar putea ajunge la aproape dublul banilor scoși din bănci în primul an de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, potrivit lui Taras Skvorțov, director executiv al Sberbank, cea mai mare instituție financiară de retail din Rusia.
Skvorțov și un fost înalt oficial din Ministerul rus de Finanțe susțin că retragerile încep să creeze dificultăți de lichiditate pentru unele bănci.
Problemele apar într-un sistem financiar care este deja supus presiunilor generate de creșterea creditelor neperformante. În ultimii ani, creditarea a fost extinsă puternic la indicațiile guvernului, pentru susținerea producției militare, iar băncile au ajuns să aibă expuneri importante față de companii din industria de apărare.
Un fost oficial rus, care a discutat cu The Washington Post sub protecția anonimatului, descrie astfel atmosfera din rândul populației:
„Dronele zboară. Lucrurile ard. Nervozitatea crește. Iar oamenii încep probabil să se gândească că este mai bine să aibă bani cash acasă decât în bănci, unde există teama că nu îi vor mai putea recupera”.
Același fost oficial spune că retragerile reprezintă deja o problemă pentru anumite instituții financiare, care nu s-au pregătit pentru un asemenea flux de numerar.
„Pentru unele bănci, aceasta este într-adevăr o problemă. Nu s-au așteptat la asta și au investit banii în alte direcții, iar acum oamenii vin și retrag jumătate de trilion de ruble pe lună”, a adăugat acesta.
Teama că statul ar putea interveni asupra depozitelor
Aleksandra Prokopenko, fost consilier al Băncii Centrale a Rusiei, consideră că retragerile sunt legate de pierderea încrederii populației în sistemul financiar.
„Înseamnă că oamenii nu mai au încredere în sistemul bancar sau financiar rus”, a declarat Prokopenko.
În opinia sa, una dintre temerile care alimentează acest comportament este posibilitatea ca guvernul să intervină asupra depozitelor sau chiar să le naționalizeze.
Prokopenko consideră puțin probabil un asemenea scenariu, dar nu exclude posibilitatea ca autoritățile să introducă limite pentru retragerile de numerar.
Fenomenul este cu atât mai important cu cât retragerile actuale au ajuns să depășească nivelurile înregistrate în prima perioadă a invaziei ruse în Ucraina.
Banii retrași depășesc nivelul din primul an al invaziei
De la începutul anului, suma retrasă din băncile rusești depășește deja echivalentul a 24,7 miliarde de dolari, adică aproximativ 2.000 de miliarde de ruble retrase în primul an de după invazia din februarie 2022.
În primele două săptămâni ale invaziei, aproximativ 23 de miliarde de dolari au ieșit din sistemul bancar. Băncile au fost atunci confruntate cu retrageri masive atât din partea populației, cât și a companiilor.
Guvernul rus a reușit să oprească atunci fluxul de bani prin introducerea unor controale stricte asupra capitalului și prin majorarea puternică a dobânzilor.
Acum, fenomenul revine într-un context economic diferit, dar cu o nouă componentă de risc. Nu doar populația încearcă să își protejeze banii, ci și companiile mari caută modalități de a-și muta activele în afara razei de acțiune a autorităților ruse.
Numai în al doilea trimestru din 2026, peste 9,4 miliarde de dolari au fost transferate în afara Rusiei, potrivit datelor Băncii Centrale.
„În fiecare lună există un flux important de bani care ies din sistem. Dacă această tendință continuă, lucrurile nu se vor îmbunătăți”, a declarat Skvorțov pentru postul de radio RBK.
Retragerile pun presiune și pe finanțarea războiului
Ieșirea banilor din sistemul bancar afectează și capacitatea guvernului rus de a se finanța prin emiterea de obligațiuni de stat.
Ministerul Finanțelor a fost nevoit luna trecută să anuleze emisiuni de obligațiuni planificate, într-un moment în care statul depinde tot mai mult de această metodă pentru acoperirea deficitului bugetar.
În același timp, cheltuielile militare continuă să crească, în timp ce economia încetinește.
Potrivit lui Skvorțov, dificultățile de lichiditate ale băncilor înseamnă că multe dintre acestea nu mai au suficiente resurse pentru a cumpăra obligațiuni guvernamentale.
Craig Kennedy, fost vicepreședinte al diviziei de investment banking a Bank of America Merrill Lynch și în prezent cercetător la Centrul Davis pentru Studii Ruse și Eurasiatice de la Harvard, consideră că situația reprezintă un semnal de alarmă pentru economia Rusiei.
„Marile puteri nu eșuează în mod repetat să vândă obligațiuni de stat în timp ce poartă un război”, a spus Kennedy.
El susține că băncile rusești au acumulat, sub presiunea guvernului, expuneri foarte mari față de companiile din industria de apărare și față de alți debitori care s-ar putea să nu își poată rambursa creditele.
Economia civilă resimte tot mai puternic costurile războiului
Presiunea asupra economiei ruse a devenit atât de importantă încât inclusiv oficiali de rang înalt au început să vorbească public despre costurile războiului.
Andrei Klepaci, economistul-șef al VEB, una dintre marile bănci de stat din Rusia, a fost demis în acest weekend după ce a declarat că Rusia nu poate câștiga un război de uzură împotriva Ucrainei atât timp cât aceasta beneficiază de sprijin occidental.
„Nu vom câștiga această competiție într-un război de uzură”, a spus Klepaci într-o prezentare susținută în luna mai și distribuită ulterior în presă.
Economistul a avertizat că speranța potrivit căreia economia ucraineană se va prăbuși nu este fondată, în timp ce costurile suportate de Rusia continuă să crească.
În paralel, atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse au intensificat presiunile asupra economiei.
Ucraina și-a extins în această primăvară campania de atacuri cu drone asupra rafinăriilor rusești, afectând, potrivit estimărilor citate în articol, peste 30% din capacitatea de rafinare a țării.
Atacurile au contribuit la cea mai gravă criză a carburanților din Rusia de la destrămarea Uniunii Sovietice, notează The Washington Post.
În iunie, Banca Centrală a Rusiei a limitat amploarea unei reduceri anticipate a dobânzii, pe fondul temerilor că scumpirea carburanților ar putea alimenta inflația.
Între timp, randamentele obligațiunilor guvernamentale ruse pe 10 ani au urcat la 17%, iar Ministerul Finanțelor a amânat noi emisiuni.
Deficitul bugetar a depășit deja estimarea pentru întregul an
Deficitul bugetar al Rusiei pentru primele șapte luni ale anului a ajuns la 6,46 mii de miliarde de ruble, aproximativ 76,1 miliarde de dolari.
Suma depășește cu mult estimarea de 3,8 mii de miliarde de ruble pentru întregul an.
În acest context, cresc și temerile că autoritățile ar putea apela la activele marilor companii pentru a obține bani suplimentari pentru finanțarea războiului.
„Dacă guvernul are nevoie de bani, Putin pur și simplu va lua active. Nu îi pasă”, a declarat pentru The Washington Post un asociat al unui miliardar rus.
Naționalizările alimentează temerile oamenilor de afaceri
În ultimii ani, mai multe companii controlate de miliardari ruși au fost vizate de autorități în cadrul unei campanii de naționalizare.
Potrivit procurorilor ruși, numai anul trecut statul a preluat active în valoare de aproximativ 51,5 miliarde de dolari.
În iunie, autoritățile ruse au confiscat active în valoare de 7,6 miliarde de dolari, echivalentul a 550 de miliarde de ruble, asociate cu Vadim Moșkovici, fondatorul Rosagro, unul dintre cele mai mari grupuri agricole din Rusia.
Moșkovici fusese reținut și acuzat de fraudă la scară largă.
A fost cea mai mare confiscare de active din Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.
Printre oamenii de afaceri care și-au pierdut activele în favoarea statului se numără Dmitri Kamenscik, fostul proprietar al aeroportului Domodedovo din Moscova, și Konstantin Strukov, care controla una dintre cele mai mari exploatări de aur din Rusia.
Băncile sunt împinse tot mai mult către industria militară
Unii economiști avertizează că politica Kremlinului de orientare a creditării bancare către industria de apărare afectează din ce în ce mai mult economia civilă.
Dobânzile ridicate și inflația reduc resursele disponibile pentru investiții în sectoarele care nu au legătură cu industria militară.
Economia rusă a încetinit puternic în prima jumătate a anului 2026. Creșterea PIB-ului a coborât la 0,3%, de la 1,2% în aceeași perioadă a anului trecut.
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