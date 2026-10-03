Rusia pune războiul pe primul loc în bugetul pentru 2027. Armata primește sume record, iar alte domenii pierd bani
Rusia pune războiul pe primul loc în bugetul pentru 2027. Foto: Profimedia
Rusia pregătește pentru 2027 un buget în care cheltuielile militare ating un nivel record de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.
Proiectul bugetului federal pentru perioada 2027–2029, prezentat Dumei de Stat, prevede 17.100 de miliarde de ruble pentru apărare în 2027, echivalentul a aproximativ 181 de miliarde de euro în calculul prezentat în materialul inițial.
Suma reprezintă o creștere de aproximativ 26% față de valoarea prevăzută în bugetul pentru acest an, iar documentele analizate de Reuters indică o majorare de aproximativ 27% față de suma de 13.500 de miliarde de ruble prevăzută inițial pentru 2027. Astfel, alocarea pentru apărare ajunge la cel mai ridicat nivel de la începutul războiului din Ucraina și reprezintă aproximativ o treime din totalul cheltuielilor federale, scrie Reuters.
17.100 de miliarde de ruble pentru apărare
Guvernul rus intenționează să aloce 17.100 de miliarde de ruble pentru apărare în 2027. La cursurile utilizate în relatările internaționale recente, suma este de aproximativ 202,6 miliarde de dolari, în timp ce materialul inițial indică echivalentul de aproximativ 181 de miliarde de euro.
Cheltuielile militare totale pentru următorii trei ani sunt estimate la aproximativ 50.000 de miliarde de ruble. Pentru 2026, bugetul prevedea inițial 12.100 de miliarde de ruble pentru apărare, însă valoarea cheltuielilor militare efective este clasificată și nu va fi făcută publică. În plus, o parte din cheltuielile legate de armată poate apărea în alte capitole ale bugetului.
În același timp, documentele bugetare arată că finanțarea militară este prevăzută să scadă în 2028 și 2029, la 16.600 de miliarde de ruble și, respectiv, 16.300 de miliarde de ruble. Chiar și cu aceste reduceri ulterioare, nivelul rămâne ridicat, iar experiența ultimilor ani arată că proiecțiile inițiale ale Moscovei au fost revizuite în mod repetat în timpul războiului, scrie Kyiv Post.
Aleksandr Koliandr, cercetător la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene, avertizează că cifrele publicate în proiectul de buget trebuie privite ca o primă etapă a negocierilor dintre Ministerul rus al Finanțelor și structurile de securitate. Cheltuielile militare reale sunt în mare parte secrete și s-ar putea dovedi mai mari decât cele prevăzute oficial.
Armata ajunge înaintea sănătății, educației și programelor sociale
Creșterea alocărilor pentru apărare are loc în paralel cu reducerea unor cheltuieli civile. Documentele bugetare analizate de Reuters indică scăderi ale finanțării pentru sănătate, educație și politica socială față de proiecțiile inițiale pentru 2027. Finanțarea politicii sociale ar urma să scadă cu 7%, cea pentru educație cu 6%, iar cheltuielile pentru sănătate cu 6,8%, scrie Reuters.
În materialele publicate după prezentarea proiectului de buget se arată că reducerile ating și alte domenii. Investițiile incluse în capitolul „economia națională”, care cuprinde construcția de drumuri, infrastructura și subvențiile pentru agricultură și alte sectoare, ar urma să scadă cu 7,4% în 2027 față de planurile inițiale.
Printre programele afectate se află și cel federal pentru combaterea cancerului. Finanțarea publică destinată acestui program ar urma să fie redusă cu aproximativ 97% față de suma prevăzută inițial.
„Guvernul reduce salariile din sectorul public şi numărul funcţionarilor publici, reducând în acelaşi timp drastic proiectele de infrastructură, inclusiv construcţiile şi lucrările rutiere”, a remarcat editorialistul Boris Grozovski, într-un articol pentru publicația media Vajnie Istorii, arată sursa citată.
Moscova caută bani și prin taxe mai mari
Pentru a acoperi presiunea tot mai mare asupra finanțelor publice, guvernul rus pregătește și noi măsuri fiscale. Printre domeniile vizate se numără veniturile din depozite bancare, iar documentele bugetare prevăd și noi taxe pentru anumite sectoare economice.
Reuters a relatat că Moscova intenționează să introducă în 2027 o taxă pe profiturile excepționale ale companiilor din industria metalelor și mineritului, măsură estimată să aducă aproximativ 200 de miliarde de ruble anual. În plus, alte modificări fiscale ar urma să aducă venituri suplimentare la buget.
O altă măsură vizează veniturile obținute din depozitele bancare. Potrivit informațiilor publicate de Reuters pe 2 octombrie, această taxă ar urma să aducă aproximativ 1.000 de miliarde de ruble în plus în 2027. Veniturile din dobânzi au devenit mai importante pentru populație în contextul dobânzilor ridicate, iar Moscova caută noi surse pentru acoperirea deficitului.
În proiectul de buget sunt menționate și creșteri de impozite care vizează creditele bancare și vânzările de proprietăți imobiliare, potrivit informațiilor din materialul inițial.
Deficitul ajunge la 5.400 de miliarde de ruble
Rusia a înregistrat deficit bugetar în fiecare an de la începutul războiului din 2022, după o perioadă în care autoritățile au pus accent pe prudența fiscală.
Pentru 2027, deficitul bugetar este estimat la aproximativ 5.400 de miliarde de ruble, echivalentul a circa 57,2 miliarde de euro. Estimarea reprezintă aproximativ 2,2% din PIB și este cu peste 70% mai mare decât deficitul de 3.200 de miliarde de ruble prevăzut în bugetul precedent pentru 2027, scrie The Moscow Times.
Problemele sunt însă deja vizibile în cifrele pentru 2026. Guvernul rus și-a majorat estimarea pentru deficitul din acest an la 3,2% din PIB, de la 1,6% cât prevedea anterior. În termeni nominali, este vorba despre aproximativ 7.300 de miliarde de ruble, adică în jur de 87 de miliarde de dolari.
Pentru a acoperi necesarul de finanțare din 2026, Rusia și-a majorat planul de împrumuturi nete cu 26%, până la 5.000 de miliarde de ruble, și intenționează să utilizeze 459 de miliarde de ruble din partea lichidă a Fondului Național de Bunăstare. În același timp, estimarea veniturilor din petrol și gaze pentru 2026 a fost redusă de la 8.900 de miliarde la 7.600 de miliarde de ruble.
Datoria Rusiei trece de pragul considerat prudent de Moscova
Presiunea asupra finanțelor publice se reflectă și în evoluția datoriei. Datoria publică a Rusiei este estimată să ajungă la 21,7% din PIB în 2027, față de 19,9% în 2026.
Nivelul este în continuare redus în comparație cu standardele internaționale, însă depășește pragul de 20% din PIB pe care autoritățile ruse l-au considerat anterior unul sigur sau prudent.
În paralel, Rusia intenționează să se împrumute cu aproximativ 43% mai mult în 2027 decât estima inițial pentru 2026. Planul de împrumuturi pentru 2027 ajunge la aproximativ 7.700 de miliarde de ruble.
Costurile pentru serviciul datoriei cresc și ele. Potrivit documentelor analizate de Reuters, cheltuielile cu plata datoriei vor crește cu 21,6% în 2027 față de planul inițial și vor reprezenta aproximativ 9,4% din totalul cheltuielilor bugetare. Ponderea este estimată să ajungă la 10,6% în 2029.
Și averile rușilor sunt folosite pentru a acoperi gaura bugetară
Presiunea asupra bugetului a determinat autoritățile ruse să caute surse suplimentare de venit și în afara măsurilor fiscale clasice.
Reuters a relatat pe 2 octombrie că cei mai bogați ruși au contribuit în 2026 cu 471 de miliarde de ruble, echivalentul a peste 5,6 miliarde de dolari, prin ceea ce documentele bugetare descriu drept contribuții voluntare. Suma a reprezentat peste 1% din cheltuielile guvernului rus în acest an și a contribuit la limitarea deficitului.
Fără aceste contribuții, deficitul estimat pentru 2026 ar fi ajuns la aproximativ 3,4% din PIB, față de 3,2% în estimarea oficială. Măsura a apărut după o întâlnire privată desfășurată în martie între Vladimir Putin și oameni de afaceri ruși foarte bogați, dintre care mulți se află sub sancțiuni occidentale.
Statul rus intenționează, de asemenea, să obțină aproximativ 385 de miliarde de ruble în 2026 din vânzarea unor active confiscate de la companii private în ultimii ani. Autoritățile au invocat, între altele, încălcări ale legii, corupția și proprietatea străină asupra unor active considerate strategice.
Războiul apasă tot mai mult asupra finanțelor publice
Datele din proiectul de buget arată o schimbare importantă în structura cheltuielilor publice ruse. În timp ce finanțarea pentru apărare crește la un nivel record, mai multe domenii civile sunt nevoite să funcționeze cu alocări mai mici decât cele prevăzute anterior, confrm Carnegie Center.
Presiunea nu vine doar din creșterea cheltuielilor militare. Veniturile din petrol și gaze au fost revizuite în jos, costurile cu datoria cresc, iar statul se bazează tot mai mult pe împrumuturi și pe noi venituri fiscale pentru a acoperi deficitul. Pentru 2027, împrumuturile interne sunt prevăzute să ajungă la 7.700 de miliarde de ruble, cu 2.300 de miliarde mai mult decât planul anterior.
În acest context, proiectul de buget pentru 2027–2029 păstrează apărarea în centrul planificării financiare a Moscovei. În același timp, sănătatea, educația, programele sociale și investițiile civile sunt printre domeniile în care finanțarea este redusă față de planurile anterioare, în timp ce taxele și împrumuturile sunt folosite pentru a acoperi necesarul tot mai mare de bani al statului.
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