Alertă în Republica Moldova! Explozii și fragmente de drone în mai multe localități după survolarea ilegală a spațiului aerian

Republica Moldova s-a confruntat sâmbătă dimineață, 3 octomrbie, cu o situație de securitate fără precedent, după ce mai multe drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării. Autoritățile au anunțat explozii în mai multe zone, descoperirea unor fragmente de drone și intervenția echipelor de poliție și specialiștilor în explozibili, după cum anunță publicația Agora.md.
Sistemul național de monitorizare a spațiului aerian a detectat mai multe aparate de zbor fără pilot în apropierea localităților Anenii Noi, Hîncești, Tudora, Ștefan Vodă și Căușeni, declanșând alertă maximă la nivelul autorităților, indica Agora.md, într-o postare pe Facebook.
Situația s-a agravat după ce polițiștii au fost sesizați cu privire la o explozie produsă în extravilanul orașului Căușeni. Ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit fragmente care aparțin unei drone.
Descoperiri similare au fost făcute în apropierea localităților Hîncești și Dubovca, unde au fost găsite alte resturi provenite de la aparate de zbor fără pilot.
Un alt incident a fost raportat în apropierea localității Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, unde o explozie s-a produs într-un câmp cu viță-de-vie aflat lângă o brigadă agricolă.
Potrivit Poliției, nu au existat victime, însă deflagrația a provocat un incendiu de vegetație, iar geamurile clădirii agricole au fost avariate.
Autoritățile au mai anunțat că alte fragmente de dronă au fost identificate între localitățile Decalău și Puhăceni, din raionul Anenii Noi.
Avertisment urgent pentru populație
Poliția îi îndeamnă pe cetățeni să evite zonele în care au fost semnalate explozii și să nu atingă obiecte sau fragmente suspecte, întrucât acestea pot reprezenta un pericol.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească proveniența dronelor și circumstanțele exacte în care acestea au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.