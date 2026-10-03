Alertă în Republica Moldova! Explozii și fragmente de drone în mai multe localități după survolarea ilegală a spațiului aerian

Publicat 3 oct. 2026, 09:55 Actualizat 3 oct. 2026, 09:56 Sursă Realitatea.net, agora.md

Republica Moldova s-a confruntat sâmbătă dimineață, 3 octomrbie, cu o situație de securitate fără precedent, după ce mai multe drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării. Autoritățile au anunțat explozii în mai multe zone, descoperirea unor fragmente de drone și intervenția echipelor de poliție și specialiștilor în explozibili, după cum anunță publicația Agora.md.

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