A fost cancelar al Germaniei, apoi a ajuns în conducerea Rosneft. Acum primește o nouă funcție în Rusia

Publicat 2 oct. 2026, 20:17 Sursă The Moscow Times

Fostul cancelar german Gerhard Schröder a fost numit în consiliul de supraveghere al Hyperglobus, compania care operează în Rusia magazinele lanțului german Globus. Numirea are loc într-un moment în care mai multe companii occidentale care au rămas pe piața rusă se confruntă cu riscul ca activele lor să ajungă sub controlul statului.

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