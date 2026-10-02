A fost cancelar al Germaniei, apoi a ajuns în conducerea Rosneft. Acum primește o nouă funcție în Rusia
Gerhard Schröder și Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Fostul cancelar german Gerhard Schröder a fost numit în consiliul de supraveghere al Hyperglobus, compania care operează în Rusia magazinele lanțului german Globus. Numirea are loc într-un moment în care mai multe companii occidentale care au rămas pe piața rusă se confruntă cu riscul ca activele lor să ajungă sub controlul statului.
Hyperglobus a devenit o companie separată de Globus Holding în 2025, însă magazinele din Rusia continuă să funcționeze sub marca Globus. Compania este deținută de Thomas Bruch, fostul șef al Globus.
Schröder va sprijini dezvoltarea strategică a afacerii
Numirea lui Gerhard Schröder a fost relatată de presa economică rusă, iar Reuters a preluat informația de la RBC. Fostul cancelar german va avea responsabilitatea de a sprijini dezvoltarea strategică a companiei, potrivit informațiilor furnizate de Hyperglobus.
Thomas Bruch a prezentat numirea drept o completare importantă pentru conducerea companiei. El a apreciat experiența lui Schröder în relațiile politice și economice cu Rusia și a susținut că aceasta poate contribui la menținerea unei abordări orientate spre dialog, scrie The Moscow Times.
Potrivit unei declarații publicate de Kommersant, Bruch l-a descris pe fostul cancelar drept o „completare ideală” pentru companie, considerând că acesta poate contribui la păstrarea unei abordări bazate pe dialog în Rusia.
Schröder a subliniat, la rândul său, importanța menținerii relațiilor economice și a investițiilor în sectorul alimentar din Rusia. RBC a relatat că fostul cancelar urmează să sprijine dezvoltarea strategică a companiei.
Numirea vine după preluarea unor active occidentale
Schröder ajunge în consiliul de supraveghere al Hyperglobus într-un context dificil pentru companiile occidentale care continuă să opereze în Rusia.
Autoritățile ruse au preluat recent controlul asupra operațiunilor locale ale mai multor grupuri occidentale, între care Metro Cash & Carry, Nestlé, Auchan și Leroy Merlin, al cărui brand din Rusia a fost redenumit Leman Pro. Au fost vizate, de asemenea, două companii franceze din domeniul logistic.
Cu doar câteva zile înainte de numirea lui Schröder, activele rusești ale grupului german Metro au fost plasate sub administrare temporară. Reuters a relatat că această decizie a fost unul dintre elementele de context în care a apărut numirea fostului cancelar în conducerea Hyperglobus.
Potrivit Kommersant, numirea lui Schröder reprezintă o mutare strategică menită să protejeze compania în fața riscului unor eventuale preluări de către stat.
Putin a apărat preluarea activelor occidentale
Președintele rus Vladimir Putin a apărat joi măsurile prin care autoritățile de la Moscova au preluat controlul asupra unor active occidentale.
Putin a descris aceste măsuri drept un „răspuns simetric” la înghețarea activelor de stat rusești de către Uniunea Europeană. Liderul de la Kremlin a mai afirmat că, în anumite condiții favorabile, controlul asupra activelor ar putea fi restituit ulterior.
În acest context, companiile occidentale care au decis să rămână pe piața rusă continuă să opereze într-un cadru în care autoritățile de la Moscova au demonstrat că pot interveni asupra activelor deținute de grupuri străine.
Schröder are legături vechi cu Vladimir Putin
Gerhard Schröder și-a construit relația cu Vladimir Putin în perioada în care a fost cancelar al Germaniei, între 1998 și 2005. După plecarea din funcția de cancelar, Schröder a ocupat poziții de conducere în mai multe companii energetice rusești.
Fostul cancelar german a condus consiliul de administrație al companiei ruse de stat Rosneft și a fost implicat în conducerea Nord Stream. În 2022, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, Schröder a părăsit funcțiile pe care le mai deținea în companiile rusești, dar și-a menținut relațiile cu Rusia.
La începutul anului 2022, Schröder a fost nominalizat oficial pentru a intra în consiliul de administrație al Gazprom. Totuși, din cauza valului de critici și a riscului de a fi inclus pe listele de sancțiuni europene, el a renunțat la planuri în mai 2022 și nu a mai preluat efectiv funcția.
Putin l-a propus anterior pe Schröder drept posibil reprezentant european în eventuale discuții cu Rusia. Bruxellesul și Berlinul au respins această posibilitate.
Globus continuă să opereze în Rusia
Globus a rămas pe piața rusă după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022, în timp ce numeroase companii occidentale și-au redus sau și-au încheiat activitățile din Rusia.
Grupul operează 21 de hipermarketuri în Rusia, potrivit informațiilor din materialul de presă care a anunțat numirea lui Schröder. În ultimul timp, presa germană a relatat că afacerea Globus din Rusia și-a extins prezența prin investiții de zeci de milioane de euro și prin deschiderea unor magazine de mari dimensiuni în zona Moscovei.
În 2025, afacerea rusă a fost separată de Globus Holding. Compania germană a precizat că și-a desprins complet hipermarketurile rusești și că acestea sunt independente atât din punct de vedere juridic, cât și operațional. Globus Holding a transmis că eventualele întrebări referitoare la activitatea din Rusia trebuie adresate Hyperglobus.
Astfel, magazinele continuă să poarte marca Globus, chiar dacă operațiunile rusești funcționează printr-o companie separată de grupul german
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