Românii rămân cea mai ponegrită minoritate din Marea Britanie. Ce arată însă datele despre comunitatea compatrioților din Albion

Publicat 2 oct. 2026, 17:37 Sursă The Conversation

Românii reprezintă una dintre cele mai numeroase comunități de persoane născute în străinătate din Marea Britanie și, în același timp, una dintre comunitățile de migranți cu o populație tânără și o participare ridicată pe piața muncii.

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