UE și Ucraina au identificat fondurile pentru 2026. Pregătiri pentru finanțarea de 45 de miliarde de euro din 2027

Comisia Europeană și Ucraina au anunțat joi că au identificat fondurile necesare pentru acoperirea nevoilor bugetare și de apărare ale Kievului pentru restul anului 2026. Cele două părți au convenit, totodată, să accelereze pregătirile pentru alocarea finanțării din 2027, în condițiile în care Ucraina încearcă să acopere un deficit pentru continuarea operațiunilor militare.
Finanțarea Ucrainei pentru 2026
Într-o declarație comună, Comisia Europeană și Ucraina au precizat că eforturile coordonate au permis identificarea resurselor necesare pentru acest an. Anunțul nu înseamnă însă că toate fondurile au fost deja deblocate.
„Astăzi, prin eforturi comune coordonate, am identificat mijloacele necesare pentru acoperirea nevoilor bugetare și de apărare ale Ucrainei pentru 2026. Am reconfirmat, de asemenea, pașii necesari pentru a asigura eliberarea lor la timp”, au transmis cele două părți.
Ucraina se bazează în mare măsură pe un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană pentru anii 2026 și 2027, în contextul războiului declanșat de invazia Rusiei în 2022.
Accesul Kievului la întreaga finanțare depinde și de îndeplinirea criteriilor de reformă politică stabilite de UE, potrivit declarației comune, conform Reuters.
45 de miliarde pentru 2027
Comisia Europeană și Ucraina au convenit să avanseze rapid cu alocarea a 45 de miliarde de euro din împrumutul european pentru 2027. Finanțarea rămâne condiționată de respectarea cerințelor stabilite.
În paralel, cele două părți vor începe să identifice eventualele nevoi bugetare și de apărare suplimentare ale Ucrainei.
Kievul încearcă să acopere un deficit de finanțare de 27 de miliarde de dolari pentru a putea continua operațiunile militare la începutul anului 2027, a declarat miercuri premierul ucrainean, potrivit Reuters.
Clarificări privind accelerarea plăților
Bloomberg relatase anterior că Uniunea Europeană ar fi respins o solicitare a Ucrainei de accelerare a plăților din împrumut, destinată acoperirii deficitului neașteptat de finanțare.
Un oficial european familiarizat cu discuțiile a contestat însă această interpretare.
„Nu am închis nicio ușă”, a declarat oficialul, sub protecția anonimatului.
Potrivit acestuia, reuniunea de joi s-a încheiat cu „o cale clară” pentru asigurarea fondurilor necesare în 2026 și începerea pregătirilor pentru finanțarea din 2027.