UE și Ucraina au identificat fondurile pentru 2026. Pregătiri pentru finanțarea de 45 de miliarde de euro din 2027

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 11:34

Comisia Europeană și Ucraina au anunțat joi că au identificat fondurile necesare pentru acoperirea nevoilor bugetare și de apărare ale Kievului pentru restul anului 2026. Cele două părți au convenit, totodată, să accelereze pregătirile pentru alocarea finanțării din 2027, în condițiile în care Ucraina încearcă să acopere un deficit pentru continuarea operațiunilor militare.

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