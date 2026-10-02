Rusia invocă armele nucleare în cazul izolării Kaliningradului. Kremlinul susține că mesajul nu este agresiv

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 11:16

Kremlinul susține că scrisoarea transmisă de Rusia către NATO, în care este menționată posibilitatea recurgerii la arme nucleare dacă Alianța ar încerca să izoleze Kaliningradul, nu ar trebui interpretată drept un mesaj agresiv. Moscova afirmă că obiectivul său este garantarea securității exclavei ruse de la Marea Baltică.

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