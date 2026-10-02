Rusia invocă armele nucleare în cazul izolării Kaliningradului. Kremlinul susține că mesajul nu este agresiv

Kremlinul susține că scrisoarea transmisă de Rusia către NATO, în care este menționată posibilitatea recurgerii la arme nucleare dacă Alianța ar încerca să izoleze Kaliningradul, nu ar trebui interpretată drept un mesaj agresiv. Moscova afirmă că obiectivul său este garantarea securității exclavei ruse de la Marea Baltică.
Ce transmite Rusia către NATO
În documentul trimis Alianței Nord-Atlantice și consultat de Reuters, Rusia acuză NATO de o atitudine „periculoasă și nesăbuită”, care ar implica „riscuri mari de izbucnire a unui conflict armat direct”.
Scrisoarea evocă posibilitatea utilizării armelor nucleare în cazul în care Alianța occidentală ar încerca să izoleze Kaliningradul. Kremlinul a susținut joi că mesajul urmărește protejarea exclavei ruse și nu trebuie privit drept unul agresiv.
Rutte respinge amenințările nucleare
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că nu există o amenințare iminentă la adresa teritoriului Alianței. Potrivit acestuia, evaluarea amenințării reprezentate de Rusia nu s-a schimbat față de acum trei săptămâni, trei luni sau un an, conform Reuters.
„Dacă Rusia ar vrea să acționeze împotriva Finlandei, o țară baltică, Poloniei sau oricărei alte țări NATO, ar exista o consolidare militară”, a afirmat Rutte.
Șeful NATO a subliniat că Alianța are un caracter pur defensiv și a cerut Rusiei să renunțe la amenințările nucleare. Totodată, el a precizat că Statele Unite vor rămâne implicate în apărarea convențională și nucleară a Europei.
Moscova vrea proiecte cu SUA
Separat, Kremlinul a transmis că Rusia și Statele Unite pot lucra deja la proiecte economice reciproc avantajoase. Moscova consideră însă regretabil faptul că Washingtonul continuă să lege acordurile economice de încheierea războiului din Ucraina.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că dialogul dintre cele două țări continuă. El a făcut referire la discuțiile recente purtate în Statele Unite de Kiril Dmitriev, emisarul președintelui rus Vladimir Putin.