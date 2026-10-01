Rareș Bogdan le cere liberalilor să se rupă de Bolojan: „Să îl împingă pe scări, să-l scoată din Palatul Victoria și din conducerea PNL. Este un pericol pentru România”
Rareș Bogdan le cere liberalilor să se rupă de Bolojan
Într o intervenție la Realitatea PLUS, europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un apel către colegii săi din PNL pentru schimbarea lui Ilie Bolojan și a susținut că actualul premier reprezintă un pericol nu doar pentru partid, ci și pentru România. Acesta a invocat situația economică, nivelul investițiilor, șomajul, dobânzile și blocarea unor proiecte, ceea ce afectează dezvoltarea țării.
Rareș Bogdan le cere liberalilor să se rupă de Bolojan
Rareș Bogdan spune că în PNL există oameni care ar trebui să acționeze pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan din funcția de premier și din conducerea partidului.
„Eu fac un apel prin intermediul dumneavoastră, o televiziune de maximă audiență, colegilor mei raționali. Eu cred că încă sunt mulți oameni raționali în PNL, să se trezească până nu este prea târziu și să se rupă de Bolojan, să îl împingă pe scări, să-l scoată din Palatul Victoria și din conducerea PNL, pentru că în momentul ăsta Bolojan nu mai reprezintă doar un pericol pentru Partidul Național Liberal. Reprezintă un pericol major pentru România.”
Europarlamentarul își argumentează poziția printr-o serie de cifre:
„Gândiți-vă că avem așa: o cădere de 12% în topul competitivității la nivel global, de când a venit Bolojan la putere, de la locul 49, la poziția 68. De când a venit Bolojan la putere, am avut investiții directe în România de 3,5 miliarde de euro, am ajuns la 700 de milioane de euro, deci o cădere de cinci ori. Expunerea pe titlurile de stat, de la 25% a expațiilor, am ajuns la 17%. Avem dobânzi care au ajuns la 60, doar dobânzile au ajuns la 60 de miliarde de lei într-un an.”
Critici privind insolvențele, șomajul și împrumuturile României
În aceeași declarație, Rareș Bogdan vorbește despre insolvențe, contracția economică și costurile la care România încearcă să atragă bani de pe piețele internaționale.
„Am ajuns la insolvențe: 21% din firmele românești au cerut insolvența. Avem o contracție de -1,6%. La o încercare de a atrage bani de pe piețele internaționale a Ministerului Finanțelor, cu 7,3 dobândă, o dobândă mai mare inclusiv decât dobânda la care se împrumută Albania, care se împrumută cu 4,5 sau Serbia cu 5,9, care nu sunt în EU. Ca să nu vorbim de Ungaria sau Cehia sau Grecia, care se împrumută cu 3,8-4,2. România, la 7,3, a reușit să ia din piață doar 300 de milioane și a cerut 900 de milioane.”
Rareș Bogdan indică apoi numărul șomerilor și vorbește despre banii care, în opinia sa, nu ajung la companiile românești.
„Avem 400.000 de șomeri. Gândiți-vă că șomajul, deci 395.000 mai precis, la data de 1 octombrie, astăzi. Deci avem de la 5,4% șomaj în momentul când a preluat Ilie Bolojan guvernarea, la 6,7%. Avem 30 de miliarde, bani care nu ajung la companiile românești, care sunt facturați și sunt blocați de către Ilie Bolojan în acest moment.”
Rareș Bogdan acuză blocarea unor investiții și proiecte
Europarlamentarul susține că Ilie Bolojan și-ar fi demonstrat ineficiența în administrarea României și enumeră mai multe proiecte și domenii despre care afirmă că sunt blocate.
„Deci clar că și-a dovedit ineficiența ca administrator de țară, și-a dovedit ineficiența ca manager al României. Nu se pricepe pur și simplu acest om. A refuzat investițiile, a blocat investițiile americane în România, Exxon-ul, participația din Neptun Deep. La microcentralele nucleare, e blocaj și corpul de control al lui Bolojan stă pe respectiva companie. N-am început exploatările în zona de resurse minerale, deși toată lumea este dependentă astăzi de China, întreaga Europă, iar România are resurse de la nivel de cadmiu, la nivel de seleniu, la cupru, la aur, argint, la cobalt, dar nu facem absolut nimic pentru a începe exploatările.”
Europarlamentarul a vorbit și despre agricultură și despre intenția de a calcula impozitele pe proprietăți în funcție de valoarea de piață.
„Este blocată zona de agricultură, oameni plâng la propriu. Acum pregătește marea nucleară, pentru impozite. Gândiți-vă că vrea să expună impozite pe proprietăți la valoarea de piață. Asta înseamnă că un om care a cumpărat un apartament sau o casă cu 100.000 de euro iar astăzi valorează 400.000 de euro și avem aciuni de cazurie multiple în toate orașele României, va plăti impozit și va ajunge dator în doi-trei ani de zile la administrațiile fiscale, la primării și va ajunge să fie executat.”
Neptun Deep și rolul României pe piața europeană de gaze
Rareș Bogdan susține că România are în continuare posibilitatea de a deveni un actor important pe piața europeană de energie și face referire la exploatarea gazelor din Neptun Deep.
„Deci acest om, în momentul acesta, reprezintă un pericol pentru viitorul României. El trebuie îndepărtat de urgență din Palatul Victoria. Avem nevoie de un guvern care să fie pro-românesc în primul rând, înainte de orice pro-românesc, dar care să înțeleagă rolul investițiilor americane în această regiune și rolul investițiilor străine în general, în parteneriat cu românii, și mai avem o șansă.
Gândiți-vă că România astăzi extrage și noi suntem din această zonă de energie foarte bună. Extragem pe zi 27.000 de metri cubi de gaz. Noi folosim undeva la 14 milioane de metri cubi de gaz, restul înmagazinăm diferența între 27.000 și 14.000. Ei bine, odată cu Neptun Deep, peste doi ani de zile, România va ajunge între 115 și 125 de milioane de metri cubi producție de gaz, extracție de gaz pe zi. Asta înseamnă că România va deveni principalul furnizor de gaz pe piața europeană, va fi cel mai mare furnizor din interiorul Uniunii Europene și va concura cu Norvegia. Dar aici e marea problemă, pentru că vorbim de încăpărarea interesului național, interesului companiilor românești.”
Critici privind taxele și domeniul construcțiilor
Rareș Bogdan afirmă că mediul de afaceri este afectat de taxele introduse și de modificările fiscale din construcții și IT.
„Oamenii de afaceri plâng, au fost introduse impozite, li s-a dublat impozitul pe dividende, au fost distrus, sistemul construcțiilor, care provoca creșterea economică, a fost distrus în momentul în care s-a trecut de la TVA de 5% la 21% la apartamente și s-au blocat pur și simplu vânzările. Când s-au scos facilitățile pentru construcții la angajați și pentru IT, am afectat tot ceea ce înseamnă creșterea economică a României, care s-a bazat pe această creștere.”
Europarlamentarul invocă apoi evoluția consumului, puterea de cumpărare și situația pensionarilor.
„Avem cinci trimestre consecutive de scădere economică a consumului. Niciodată, nici măcar în pandemie nu am avut această situație. Deci este cât se poate de clar că acest om nu se pricepe, refuză investițiile străine, merge pe singura soluție pe care o știe: să strângem cureaua. Păi până când? Până nu mai putem respira? Pensionarii plâng. Gândiți-vă că puterea de cumpărare a scăzut dramatic. Este cel mai mare procent la nivelul raportat la nivelul salariului minim sau a pensiei la prețul benzinei și motorinei. Deci suntem într-o situație dramatică, pentru că acest om a refuzat pur și simplu să vadă macroeconomic șansa României de a fi jucător.”
România ar putea deveni jucător în agricultură, energie și metale rare
Rareș Bogdan susține că, în anumite condiții, România ar putea să-și consolideze poziția în mai multe domenii economice.
„Dacă avem un guvern inteligent, cu viziune, într-un an de zile putem fi jucători pe piața de agricultură, pe piața de energie, pe piața de metale rare.”
Europarlamentarul face apel la parlamentari în perspectiva următoarei nominalizări pentru funcția de premier.
„Eu sper ca la următoarea nominalizare pe care o va face președintele luni după amiază, toți oamenii raționali din Parlamentul României, și vreau să cred că există o mulțime de oameni raționali în Parlamentul României, indiferent de partid politic, să facă ceea ce trebuie și să investească un guvern, pentru că România are nevoie urgent.”
Apel către parlamentarii PNL pentru schimbarea premierului
Rareș Bogdan spune că mesajul său se adresează în primul rând colegilor săi din PNL și cere plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.
„Primul lucru care trebuie să-l facă colegii mei din PNL și mă adresez lor în primul rând, să înțeleagă că Ilie Bolojan trebuie să părăsească de urgență Palatul Victoria și să producă schimbarea, pentru că altfel, dacă nu se întâmplă asta, lumea nu va ierta, că din ultimii cinci premieri pe care i-a avut România în ultimii șapte ani, patru au fost liberali, nu va uita nimeni.”
Acesta își continuă atacul la adresa conducerii PNL și a lui Ilie Bolojan.
„Oricât ar dori colegii mei să coloreze realitatea, realitatea e una singură: PNL a fost la guvernare, a făcut greșeli la guvernare, l-a adus pe acest individ la putere și este un om profund nociv pentru România, pentru Partidul Național Liberal și pentru cetățeanul român. Și următorul deziderat pe care sper să-l aibă fiecare liberal cu capul pe umeri este să-l îndepărteze pe acest om de urgență din Palatul Victoria. El trebuie scos. El s-a legat astăzi de scaun, a înghițit cheia și pur și simplu nu putem să scoatem din Palatul Victoria producând doar dezastre.”
Viitorul PNL
Europarlamentarul afirmă că a fost amenințat cu excluderea din PNL și critică direcția pe care susține că partidul ar urma să o ia.
„Pe mine m-au amenințat că mă dau afară din PNL. Nu pot să dea afară, ce, rămâne doar Bolojan? Sfatul meu ar fi să plece la USR, i se potrivește mult mai bine, să nu mai încerce să transforme Partidul Național Liberal într-un partid patriot, un partid conservator, un partid creștin, care se bazează pe familie, pe valorile creștine, să-l transforme într-un partid LGBT, woke, un partid neoprogresist de tip neomarxist. Noi nu avem legătură cu această zonă. Electoratul nostru este în zona conservatoare. Este o zonă profund patriotică, profund creștină și nu avem legătură cu electoratul cu rucsac în spate și trotineta și cu steagul curcubeu.”
Rareș Bogdan susține că parlamentarii nu ar trebui să îi acorde lui Ilie Bolojan o altă funcție importantă după plecarea de la Palatul Victoria.
„Eu sper că totuși parlamentarii, repet, eu cred în rațiunea parlamentarilor români și nu cred că după ce l-au scos din Palatul Victoria să-i dea o altă poziție atât de importantă ca aceea de președinte al Senatului. Acest om și-a atins măsura propriei incompetențe. Acest om a fost un manager bunicel în orașul, județul său, dar este o calamitate la nivel național. Nu vede lucrurile macro, nu a reușit decât să producă deznădejde, să producă falimente, să producă pur și simplu lipsă de perspectivă pentru marea parte a populației româniei.”
Nivelul de încredere în Bolojan și fondurile europene
În declarația sa, europarlamentarul face referire și la nivelul de încredere în Ilie Bolojan, la legea salarizării și la fondurile europene pe care România nu le-ar fi atras integral.
„Când ai 88% care spun că ești într-o direcție greșită, când tu ajungi la 16% încredere cât are Bolojan astăzi, după ce, gândiți-vă că după căderea guvernului, după ce a fost dat guvernul, pe o campanie în care s-au investit milioane, a ajuns undeva la 33% încredere. Ei bine, asta i-a fost fatal, pentru că a avut legea salarizării unice, unde oamenii l-au văzut ce a reușit să facă, l-au văzut apropiindu-se doar de USR și a abandonat tot ceea ce înseamnă liberalism conservator din partidul pe unde încă este președinte, l-au văzut cum își face jocul pe pensionari, l-au văzut cum este incapabil să aducă banii din SAFE, unde am luat doar 30%, și au dirijat către o singură companie și încă două-trei locale, unde și acolo poate fi investigiat cine și ce a luat, cei jumătate de miliard, iar în timp ce Polonia a luat 97% din SAFE, având un SAFE cu o alocare de 43 de miliarde, România din 7,7 miliarde ne oferă să se folosească de 6 miliarde. La PNRR a pierdut aproape jumătate din bani.”
Investițiile și lucrările administrațiilor locale, în centrul criticilor
Rareș Bogdan susține că blocarea investițiilor și lipsa rectificărilor afectează administrațiile locale și lucrările aflate în desfășurare.
„Suntem într-o situație absolut incredibilă. Toate investițiile sunt blocate, nu se pot face rectificări, iar primăriile, primarii plâng la propriu pentru că au conductele în stradă, vin ploile, vin zăpezile și nu pot să-și continue lucrările și oamenii riscă să rămână fără gaz, fără apă, cu drumuri desfundate, totul pentru că acest om se încăpățânează să rămână la putere. De ce? Probabil ca să blocheze interesele României, probabil ca să afecteze interesele României, probabil ca să joace împotriva României pe proiectele de gaze, să joace împotriva intereselor României pe proiectele de resurse naturale, să joace împotriva interesului României pe zona de industrie a apărării și să joace împotriva intereselor României și agricultorilor români, ceea ce înseamnă lucrul pe care ar putea să-l facă România la capitolul furnizor de hrană la nivel european.”
Câți parlamentari îl susțin și ce spune Rareș Bogdan despre schimbarea de la Palatul Victoria
Europarlamentarul vorbește despre numărul parlamentarilor care s-ar opune lui Ilie Bolojan și despre influența pe care acesta ar avea-o cât timp se află la Palatul Victoria.
„Astăzi sunt 23 de parlamentari, dar încă nu avem 51% din totalul grupului de 77 de parlamentari, pentru că încă are o anumită proiectie de putere fiind în Palatul Victoria, sper că mă înțelegeți ce spun prin asta. În momentul în care va fi scos din Palatul Victoria, oamenii vor înțelege. Încă se sperie. Oamenii sunt speriați de el, de stilul lui de a conduce, de modul în care se proiectează în spațiul public.”
Rareș Bogdan îi nominalizează pe câțiva dintre liberalii care, spune el, au ieșit public împotriva lui Ilie Bolojan și susține că situația ar putea să se schimbe dacă ar exista o masă critică în partid.
„Și toate lucrurile astea îi fac pe câțiva doar să iasă împotriva sa, cum sunt eu, Alin Tise, primarul Alina Gorgiu, și alți câțiva. Nu suntem mulți, dar oamenii se tem. Se tem de acest om, dar sunt absolut convins că în momentul în care va fi realizată masa critică, în momentul în care oamenii vor vedea că acest om este o pierdere pentru România. Azi nu mai vorbim de PNL. Eu vorbesc astăzi de România și de interesul României. În loc să fim jucători globali și în loc să fim oamenii care să se repoziționeze la nivel european și avem patru-cinci domenii în care putem s-o facem, noi suntem astăzi la coada Europei și ajungem să ne sufle în ceafă bulgarii, slovenii.”
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