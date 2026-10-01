Rareș Bogdan le cere liberalilor să se rupă de Bolojan: „Să îl împingă pe scări, să-l scoată din Palatul Victoria și din conducerea PNL. Este un pericol pentru România”

Publicat 1 oct. 2026, 22:03 Actualizat 1 oct. 2026, 22:38 Sursă Realitatea PLUS

Într o intervenție la Realitatea PLUS, europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un apel către colegii săi din PNL pentru schimbarea lui Ilie Bolojan și a susținut că actualul premier reprezintă un pericol nu doar pentru partid, ci și pentru România. Acesta a invocat situația economică, nivelul investițiilor, șomajul, dobânzile și blocarea unor proiecte, ceea ce afectează dezvoltarea țării.

Distribuie articolul