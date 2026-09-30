Balonare, iritații ale pielii, oboseală: când corpul îți transmite același mesaj, explicat de specialiștii MEMORMED

Te simți balonat după aproape fiecare masă, pielea ți se înroșește sau te mănâncă fără un motiv evident, iar oboseala nu trece nici după un weekend liniștit? Mulți oameni tratează aceste semne separat, ca pe trei probleme fără legătură. Uneori chiar sunt, alteori însă corpul transmite același mesaj pe mai multe canale. Specialiștii MEMORMED întâlnesc des astfel de situații, iar vestea bună este că o evaluare făcută în ordinea potrivită poate aduce răspunsuri clare.
Digestia și pielea, mai apropiate decât crezi
Intestinul și pielea au ceva în comun: ambele sunt bariere între corp și mediul exterior și reacționează la inflamație, la stres sau la alimentele pe care nu le tolerezi. De aceea, unele afecțiuni digestive pot avea și manifestări cutanate, iar anumite erupții, episoade de urticarie sau o acnee care revine pot apărea în paralel cu un disconfort abdominal persistent. Asta nu înseamnă că orice coș are o cauză în stomac. Înseamnă doar că merită să privești simptomele împreună și să i le descrii medicului pe toate, chiar și pe cele care ți se par neimportante sau fără legătură între ele.
Când balonarea nu mai ține doar de o masă copioasă
Balonarea ocazională este normală și trece, de regulă, în câteva ore. Devine un semnal atunci când apare aproape zilnic, vine împreună cu arsuri, dureri abdominale sau constipație ori te face să eviți anumite alimente. Afecțiuni precum boala de reflux gastroesofagian, gastrita, sindromul de colon iritabil sau steatoza hepatică pot începe cu simptome discrete. În cadrul secției de gastroenterologie de la MEMORMED, consultul poate fi urmat, la nevoie, de o ecografie abdominală, de testarea pentru Helicobacter pylori, de o endoscopie digestivă sau de o colonoscopie. Aceste investigații se recomandă doar după evaluarea de specialitate.
Pielea care nu se mai liniștește
Mâncărimile, roșeața, eczema sau o erupție care reapare după fiecare tratament aplicat „după ureche” au nevoie de o privire atentă. Cremele cumpărate la întâmplare pot masca problema câteva zile, fără să ajungă la cauză. Un consult la un medic dermatolog clarifică dacă e vorba de o dermatită, de o alergie cutanată, de rozacee, de psoriazis sau de altceva. La MEMORMED, dermatologul poate folosi dermatoscopia, testarea cutanată patch pentru alergii sau, când e cazul, biopsia cutanată. Dacă bănuiește o legătură cu digestia, îți poate recomanda și un alt specialist.
Oboseala și ce pot arăta analizele
Oboseala este cel mai greu de interpretat dintre cele trei semne, pentru că poate avea multe cauze: somn insuficient, stres, anemie, probleme ale tiroidei sau ale ficatului, ori deficite apărute atunci când digestia nu funcționează cum trebuie. Aici intervin investigațiile de laborator. Un set de bază include de obicei hemograma, glicemia și profilul hepatic, iar la recomandarea medicului se pot adăuga markeri endocrini sau inflamatori. Poți face analize de sange în sediile MEMORMED din București, Sibiu, Iași și Galați, dimineața, iar rezultatele le verifici online, cu CNP-ul. O valoare ieșită din interval nu este însă un diagnostic, iar interpretarea rămâne a medicului.
De ce contează ca specialiștii să lucreze împreună
Când mai multe simptome se suprapun, drumul pe la cabinete diferite, fiecare cu dosarul lui, poate deveni obositor. De 18 ani, MEMORMED oferă servicii medicale printr-o echipă de peste 150 de medici din specialități medicale și chirurgicale, alături de un laborator de analize și un centru de imagistică. Clinica lucrează în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, așa că multe consultații, inclusiv cele pentru afecțiunile digestive și ale pielii, pot fi gratuite cu bilet de trimitere. În București, investigațiile de laborator sunt gratuite cu trimitere în Clinica Victoriei, Clinica Unirii și Clinica Cotroceni.
Balonarea, iritațiile pielii și oboseala nu trebuie să devină fundalul obișnuit al zilelor tale. Notează-ți ce simți, când apar simptomele și ce le ameliorează, apoi discută totul cu medicul. Primul pas poate fi un consult sau un set de investigații la MemorMed, iar de acolo specialiștii te pot ghida, pas cu pas, spre explicația potrivită pentru corpul tău.