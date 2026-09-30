Balonare, iritații ale pielii, oboseală: când corpul îți transmite același mesaj, explicat de specialiștii MEMORMED

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 sept. 2026, 13:11

Te simți balonat după aproape fiecare masă, pielea ți se înroșește sau te mănâncă fără un motiv evident, iar oboseala nu trece nici după un weekend liniștit? Mulți oameni tratează aceste semne separat, ca pe trei probleme fără legătură. Uneori chiar sunt, alteori însă corpul transmite același mesaj pe mai multe canale. Specialiștii MEMORMED întâlnesc des astfel de situații, iar vestea bună este că o evaluare făcută în ordinea potrivită poate aduce răspunsuri clare.

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