Inteligența artificială a găsit cheia îmbătrânirii. Gena care schimbă celulele stem din sânge

Publicat 28 sept. 2026, 20:10 Sursă Medica Xpress

O echipă de cercetători de la Universitatea Tohoku din Japonia a folosit inteligența artificială pentru a identifica un mecanism important implicat în îmbătrânirea celulelor stem care produc sângele. Analiza a condus la Pbx1, un factor de transcripție care pare să contribuie la schimbarea comportamentului acestor celule odată cu înaintarea în vârstă.

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