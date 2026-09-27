Patronul Dristor Doner Kebap, arestat în Turcia pentru spălare de bani. 200 de kilograme de lingouri, ascunse într-un cămin din Capitală

Ahmet Uğur Pakcan, asociat cu ramura Dristor Doner Kebap din București, se numără printre cele 32 de persoane arestate preventiv în Turcia, într-o anchetă care vizează o presupusă organizație infracțională. Dosarul instrumentat la Ankara include și declarația unui martor despre un posibil circuit al banilor între Istanbul și București, în care ar fi fost folosiți studenți cazați într-un cămin din Capitală.
Ahmet Uğur Pakcan, printre cei 32 de arestați
Potrivit Anadolu Ajansı, care citează un comunicat al Parchetului General din Ankara, 38 de suspecți au fost prezentați procurorilor în ancheta privind presupusa organizație condusă de Alihan Kuriş.
La 16 august 2026, instanța a dispus arestarea preventivă a 32 dintre ei, inclusiv a lui Ahmet Uğur Pakcan și Alihan Kuriş. Pentru ceilalți șase suspecți a fost dispusă o formă de control judiciar cu arest la domiciliu.
Ancheta privește, între altele, suspiciuni de constituire a unei organizații infracționale și de spălare a bunurilor provenite din infracțiuni. Comunicările publice citate până acum nu precizează însă care dintre faptele investigate îi sunt imputate individual lui Pakcan. Arestarea preventivă nu echivalează cu stabilirea vinovăției.
Ce spune martorul despre București
Legătura cu România apare în declarația unui martor identificat prin inițialele G.K., relatată de presa turcă. Acesta îl indică pe Pakcan drept presupus responsabil al grupării pentru România și susține că un cămin studențesc din București ar fi avut un rol în operațiunile financiare investigate.
În aceeași relatare sunt menționate afaceri cu restaurante și case de schimb valutar din Capitală. Acestea sunt susțineri ale martorului, nu concluzii definitive ale anchetei.
Potrivit martorului, studenți cazați la cămin ar fi fost trimiși în Turcia. La Istanbul, în bagajele lor ar fi fost puse sume în euro, dolari și lire sterline, iar tinerilor li s-ar fi cerut să nu deschidă valizele până la întoarcerea în România.
Banii ar fi fost apoi preluați la București de alte persoane din presupusa structură. Nu a fost făcută publică, în sursele consultate, o confirmare independentă a acestui traseu al banilor.
Lingouri de aur găsite în anchetă
În cadrul investigației, polițiștii turci au descoperit 200 de kilograme de lingouri de aur cu proveniență neclară, la o adresă verificată în timpul căutărilor pentru Hilmi Tuna Kuriş, fratele lui Alihan Kuriş.