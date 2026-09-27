Patronul Dristor Doner Kebap, arestat în Turcia pentru spălare de bani. 200 de kilograme de lingouri, ascunse într-un cămin din Capitală

Publicat 27 sept. 2026, 12:28 Sursă Realitatea PLUS

Ahmet Uğur Pakcan, asociat cu ramura Dristor Doner Kebap din București, se numără printre cele 32 de persoane arestate preventiv în Turcia, într-o anchetă care vizează o presupusă organizație infracțională. Dosarul instrumentat la Ankara include și declarația unui martor despre un posibil circuit al banilor între Istanbul și București, în care ar fi fost folosiți studenți cazați într-un cămin din Capitală.

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