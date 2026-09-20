Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Doi oameni au murit, iar o rafinărie de petrol a fost grav avariată

Autoritățile ruse au anunțat că Moscova și regiunea din jurul capitalei au fost vizate duminică dimineață de un atac cu sute de drone. Cel puțin două persoane au murit, iar o importantă rafinărie de petrol a fost avariată, relatează AFP.
Două persoane au murit, iar sute de oameni au fost evacuați
Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a anunțat că 249 de drone au fost doborâte, iar atacurile au provocat pagube în mai multe zone rezidențiale.
”Atacul continuă”, a adăugat el pe Telegram, la scurt timp după ora 03:00 GMT.
Două persoane au fost ucise în două localități diferite. Este vorba despre o femeie în vârstă de 44 de ani și un bărbat în vârstă, potrivit oficialului.
Într-o a treia localitate vizată de atac, aproximativ 400 de persoane au fost evacuate după izbucnirea unui incendiu provocat de prăbușirea unei drone asupra unei clădiri.
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că Ucraina a lansat un atac „fără precedent” în ultimele ore, despre care susține că a implicat peste 1.600 de drone trimise spre Rusia, cu scopul de a „perturba” alegerile parlamentare.
Potrivit lui Sobianin, apărarea antiaeriană rusă a doborât peste 1.600 de drone începând de sâmbătă, dintre care ”450 care se îndreptau spre Moscova”.
”Acest atac fără precedent a fost în mod clar planificat cu scopul de a perturba alegerile. Inamicul nu a reușit”, a continuat primarul pe Telegram.
O rafinărie de petrol din Moscova, grav avariată
De asemenea, Sobianin a anunțat că o instalație din cadrul rafinăriei de petrol din Moscova a fost avariată în urma atacurilor. Potrivit acestuia, nu au fost raportate victime, iar serviciile de urgență au intervenit la fața locului.
Rafinăria, una dintre instalațiile importante de acest tip din capitala Rusiei, a mai fost vizată de atacuri ucrainene în ultimele luni.
Noile atacuri au avut loc în cea de-a treia și ultima zi a alegerilor legislative din Rusia. Scrutinul urmează să se încheie duminică, iar partidul președintelui Vladimir Putin este așteptat să obțină victoria.