Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Doi oameni au murit, iar o rafinărie de petrol a fost grav avariată

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 13:24

Autoritățile ruse au anunțat că Moscova și regiunea din jurul capitalei au fost vizate duminică dimineață de un atac cu sute de drone. Cel puțin două persoane au murit, iar o importantă rafinărie de petrol a fost avariată, relatează AFP.

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