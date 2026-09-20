Rebelii Houthi revendică o serie de atacuri asupra unor ținte din Arabia Saudită. Riadul și portul petrolier Yanbu, printre obiectivele vizate

Publicat 20 sept. 2026, 07:17 Actualizat 20 sept. 2026, 07:18

Rebelii houthi pro-iranieni din Yemen au revendicat sâmbătă o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor ținte din Arabia Saudită, inclusiv în capitala Riad și în orașul-port Yanbu, unul dintre principalele centre pentru exporturile de petrol ale regatului, situat pe coasta Mării Roșii. Anterior, la Riad au fost raportate explozii și un incendiu de amploare în apropierea aeroportului, potrivit AFP și EFE.

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