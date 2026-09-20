Rebelii Houthi revendică o serie de atacuri asupra unor ținte din Arabia Saudită. Riadul și portul petrolier Yanbu, printre obiectivele vizate

Rebelii houthi pro-iranieni din Yemen au revendicat sâmbătă o serie de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor ținte din Arabia Saudită, inclusiv în capitala Riad și în orașul-port Yanbu, unul dintre principalele centre pentru exporturile de petrol ale regatului, situat pe coasta Mării Roșii. Anterior, la Riad au fost raportate explozii și un incendiu de amploare în apropierea aeroportului, potrivit AFP și EFE.
Ținte ”sensibile” din Riad, vizate de ”un număr mare” de rachete și drone
Într-o declarație televizată, purtătorul de cuvânt militar al combatanților Houthi, Yahya Saree, a afirmat că în aceste atacuri au fost folosite ”un număr mare” de rachete balistice și de croazieră, precum și drone. El a susținut că acestea au lovit țintele stabilite, pe care le-a descris drept ”ținte sensibile” ale capitalei saudite și ale infrastructurilor din Yanbu aparținând companiei petroliere naționale saudite Aramco.
Același reprezentant al rebelilor Houthi a prezentat atacurile revendicate drept un răspuns la operațiunile militare saudite desfășurate împotriva lor în Yemen. Potrivit acestuia, combatanții Houthi au reușit săptămâna trecută, în urma unei ofensive fulgerătoare, să ocupe partea de vest a țării de-a lungul Mării Roșii, înaintând până la strâmtoarea Bab el-Mandeb, aflată pe o rută maritimă esențială pentru comerțul internațional dintre Asia și Europa, prin Canalul Suez.
Purtătorul de cuvânt al rebelilor Houthi s-a referit în special la atacurile aeriene saudite despre care a spus că sunt în desfășurare în Yemen, precizând că aviația saudită folosește inclusiv avioane de vânătoare F-15 și Eurofighter Typhoon.
Arabia Saudită, care susține militar direct guvernul yemenit recunoscut internațional în confruntarea cu rebelii Houthi sprijiniți de Iran, a fost ținta unor atacuri tot mai numeroase în ultimele zile. Acestea au vizat până acum în principal instalații petroliere și baze militare situate în sudul țării sau de-a lungul coastei Mării Roșii, departe de capitala Riad.
Incendiu în apropierea aeroportului din Riad
În noaptea de vineri spre sâmbătă, locuitorii capitalei saudite au fost însă treziți de o alertă privind un posibil atac aerian, urmată de două explozii puternice. Sâmbătă, un incendiu de amploare s-a declanșat în apropierea aeroportului din Riad, aparent la un rezervor de combustibil al companiei Aramco.
Incidentele au fost relatate de agențiile de presă pe baza declarațiilor unor martori, în condițiile în care autoritățile saudite nu au oferit până în prezent informații oficiale despre acestea.
Potrivit website-ului FlightRadar24, traficul aerian de pe aeroportul din Riad a fost perturbat sâmbătă, mai multe zboruri fiind întârziate sau anulate. Ulterior, traficul aerian a revenit la normal.