Traficul aerian de pe aeroportul din Luxemburg, suspendat temporar după apariția unor drone

Activitatea aeroportului din Luxemburg a fost oprită temporar în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce mai multe drone au fost observate efectuând zboruri neautorizate în zona aeroportuară. Măsura a fost luată din motive de siguranță, iar operațiunile au fost reluate ulterior.
Drone detectate în apropierea aeroportului
Traficul aerian de pe aeroportul din Luxemburg a fost suspendat pentru scurt timp după detectarea unor drone care zburau fără autorizație în perimetrul aeroportuar, arată AFP.
Incidentul a determinat autoritățile aeroportuare să oprească temporar operațiunile, în condițiile în care prezența unor drone în apropierea aeronavelor poate reprezenta un risc pentru siguranța zborurilor.
După ce situația a fost evaluată, activitatea aeroportului a fost reluată.
Aeroportul din Luxemburg: „Operațiunile de zbor au fost reluate”
Reprezentanții aeroportului au anunțat ulterior că traficul aerian a revenit la normal.
„Operațiunile de zbor pe aeroportul din Luxemburg (...) au fost reluate”, au transmis reprezentanții aeroportului, după suspendarea temporară a activității.
Potrivit administrației aeroportuare, oprirea zborurilor a fost o măsură preventivă destinată protejării pasagerilor, echipajelor, angajaților aeroportului și aeronavelor.
Măsură de precauție pentru siguranța pasagerilor
Suspendarea temporară a operațiunilor a avut ca scop eliminarea riscului asociat dronelor detectate în zona aeroportului.
Reprezentanții aeroportului au precizat că decizia a fost luată „pentru a asigura siguranța pasagerilor, a echipajelor companiilor aeriene, a personalului aeroportului și a aeronavelor”.
În astfel de situații, activitatea aeriană poate fi restricționată până când autoritățile se asigură că zona este suficient de sigură pentru reluarea decolărilor și aterizărilor.
Nu se știe de unde proveneau dronele
Comunicatul transmis de aeroport nu oferă informații privind persoanele care ar fi operat dronele și nici despre originea acestora.
Deocamdată, nu au fost oferite public detalii privind numărul exact al dronelor observate sau durata în care acestea au fost prezente în zona aeroportuară.
Autoritățile continuă să monitorizeze situația.
Pasagerii, avertizați că pot apărea întârzieri
Chiar dacă operațiunile de zbor au fost reluate, aeroportul din Luxemburg a avertizat că incidentul ar putea avea în continuare efecte asupra programului curselor.
Pasagerii au fost informați că sunt posibile întârzieri și alte perturbări ale traficului aerian, în funcție de evoluția situației și de eventualele măsuri suplimentare de siguranță.