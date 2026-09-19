Traficul aerian de pe aeroportul din Luxemburg, suspendat temporar după apariția unor drone

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 07:13

Activitatea aeroportului din Luxemburg a fost oprită temporar în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce mai multe drone au fost observate efectuând zboruri neautorizate în zona aeroportuară. Măsura a fost luată din motive de siguranță, iar operațiunile au fost reluate ulterior.

Distribuie articolul