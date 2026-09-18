Un turn de răcire al centralei nucleare de la Kursk, lovit de o dronă. Incident în Rusia

Un incident îngrijorător a avut loc la centrala nucleară de la Kursk, în Rusia. Un turn de răcire aferent unui reactor al centralei a fost lovit de o dronă joi dimineață, 17 septembrie, potrivit informațiilor transmise Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).
Agenția a precizat că reactorul funcționa în momentul producerii incidentului, însă modul său de operare nu a fost modificat. De asemenea, nu a fost raportată izbucnirea unui incendiu în urma impactului.
AIEA: Atacurile asupra instalațiilor nucleare sunt inacceptabile
Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a reiterat avertismentul privind pericolele pe care le implică orice atac asupra unei instalații nucleare, arată AFP.
Potrivit agenției, asemenea incidente pot crea riscuri pentru securitatea nucleară, motiv pentru care toate părțile implicate trebuie să manifeste reținere și să evite acțiuni care ar putea conduce la un accident.
Incidentul de la Kursk are loc pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina, în timpul căruia AIEA a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor pentru obiectivele nucleare aflate în zone afectate de conflict.
Centrala nucleară de la Kursk, în apropierea frontului
Centrala nucleară Kursk se află în regiunea cu același nume, în vestul Rusiei, relativ aproape de granița cu Ucraina. Complexul nuclear existent are patru reactoare.
În ultimii ani, instalația a fost menționată în repetate rânduri în contextul riscurilor generate de război și de atacurile cu drone.
În 2024, președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina că intenționează să atace centrala. Kievul nu a confirmat acuzațiile Moscovei.
Un alt incident, raportat în luna iulie
Incidentul de joi nu este primul de acest tip raportat în zona centralei de la Kursk.
În luna iulie, guvernatorul regiunii Kursk a acuzat Ucraina că ar fi atacat un turn de răcire aparținând centralei nucleare Kursk II, aflată în construcție. Aceasta este amplasată în apropierea centralei nucleare existente, construită începând din anii 1970.
Și în august 2025 fusese raportat un incident în perimetrul centralei, după ce o dronă ucraineană ar fi provocat un incendiu. La acel moment nu fusese identificată o creștere anormală a nivelului de radioactivitate.