Un turn de răcire al centralei nucleare de la Kursk, lovit de o dronă. Incident în Rusia

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 sept. 2026, 20:49

Un incident îngrijorător a avut loc la centrala nucleară de la Kursk, în Rusia. Un turn de răcire aferent unui reactor al centralei a fost lovit de o dronă joi dimineață, 17 septembrie, potrivit informațiilor transmise Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Distribuie articolul