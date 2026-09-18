Poveste de iubire neobișnuită: o asistentă medicală de 35 de ani spune că s-a căsătorit cu un autobuz

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 sept. 2026, 19:46

O poveste neobișnuită de iubire a atras atenția publicului după ce o asistentă medicală din Columbia a dezvăluit că are o relație cu un autobuz. Yeline Lizbeth Patino, în vârstă de 35 de ani, susține că s-a „căsătorit” în urmă cu mai mulți ani cu un autobuz de pe linia 60 și spune că acesta reprezintă pentru ea „iubirea vieții”.

Distribuie articolul