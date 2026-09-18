Poveste de iubire neobișnuită: o asistentă medicală de 35 de ani spune că s-a căsătorit cu un autobuz

O poveste neobișnuită de iubire a atras atenția publicului după ce o asistentă medicală din Columbia a dezvăluit că are o relație cu un autobuz. Yeline Lizbeth Patino, în vârstă de 35 de ani, susține că s-a „căsătorit” în urmă cu mai mulți ani cu un autobuz de pe linia 60 și spune că acesta reprezintă pentru ea „iubirea vieții”.
Femeia locuiește în Bogota și povestește că legătura sa cu autobuzele a început în 2022, după ce s-a mutat în capitala Columbiei. Potrivit declarațiilor sale, înainte de această experiență a avut mai multe relații cu bărbați, însă niciuna nu i-ar fi oferit sentimentul de împlinire pe care spune că l-a găsit ulterior.
S-a îndrăgostit de un autobuz de pe linia 60
Yeline Lizbeth Patino afirmă că a avut dintotdeauna o atracție pentru automobile, însă pasiunea sa ar fi căpătat o cu totul altă dimensiune după mutarea la Bogota, arată The Sun.
Asistenta medicală susține că s-a apropiat treptat de autobuzele roșii din oraș, iar la un moment dat a început să considere unul dintre vehicule, identificat prin numărul 60, drept partenerul său.
Relația ar fi început în urmă cu aproximativ patru ani, iar ulterior femeia spune că a decis să facă un pas și mai important: o „căsătorie” simbolică.
Ceremonia ar fi avut loc în secret
Potrivit declarațiilor acordate presei britanice, Yeline susține că ceremonia a fost organizată în secret. Femeia spune că la momentul respectiv nu era pregătită să își facă publică povestea și a preferat să păstreze totul departe de atenția oamenilor.
„Am decis să încep o relație cu el și să mă căsătoresc cu el într-o ceremonie, una ținută în secret, deoarece nu voiam să o dezvălui lumii la momentul respectiv”, a declarat aceasta, potrivit The Sun.
Acum, după mai mulți ani, columbianca vorbește deschis despre relația pe care spune că o are cu autobuzul și despre importanța pe care acesta o are în viața sa.
Povestea a generat numeroase reacții în mediul online, în condițiile în care femeia descrie legătura cu vehiculul folosind termeni specifici unei relații romantice.
Se teme că își va pierde „soțul”
Cea mai mare problemă pentru Yeline nu ar fi însă relația în sine, ci viitorul autobuzului de pe linia 60. Femeia se teme că acesta ar putea dispărea de pe trasee în cazul unor modificări importante ale transportului public din Bogota.
Potrivit acesteia, dezvoltarea rețelei de metrou și reorganizarea transportului în comun ar putea duce la retragerea unor linii de autobuz. Printre acestea s-ar putea afla și linia 60, situație care, spune ea, ar însemna pierderea „soțului”.
Din acest motiv, Yeline a transmis o solicitare către administrația orașului și către operatorul sistemului de transport.
Cererea neobișnuită adresată autorităților
Femeia spune că nu îi pasă unde va circula autobuzul în viitor, atât timp cât un vehicul cu numărul 60 va continua să existe pe traseu.
„Am un sentiment de neputință și durere, pentru că TransMilenio știe ce înseamnă asta pentru mine. Cer un singur lucru: să existe un autobuz articulat TransMilenio cu numărul «60» pe traseu, nu contează unde merge”, a transmis Yeline Lizbeth Patino.
Astfel, asistenta medicală speră ca autobuzul pe care îl consideră partenerul său să nu fie retras definitiv. Pentru ea, vehiculul nu reprezintă doar un mijloc de transport, ci obiectul unei legături emoționale pe care spune că o trăiește de câțiva ani.