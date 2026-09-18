Măsura la care recurge Bulgaria pentru a atenua impactul scumpirii carburanților. Peste 300 de milioane de euro sunt puse la bătaie

Guvernul Bulgariei a pregătit un pachet de sprijin de peste 300 de milioane de euro pentru a limita efectele scumpirii carburanților asupra populației și economiei.
Măsurile anunțate vineri vizează gospodăriile cu venituri mici, fermierii, transportatorii și alte sectoare economice importante, transmite Reuters.
Printre măsurile anunțate se află acordarea unei plăți unice de 50 de euro pentru persoanele și gospodăriile ale căror venituri se află sub pragul sărăciei, precum și eliminarea accizei pentru gazul petrolier lichefiat, cunoscut drept GPL.
Peste 300 de milioane de euro pentru sprijinirea populației și economiei
Pachetul adoptat de guvernul de la Sofia include mai multe forme de sprijin destinate categoriilor afectate de creșterea prețurilor carburanților.
Persoanele și gospodăriile cu venituri sub pragul sărăciei vor primi o plată unică de 50 de euro. O altă componentă importantă este reprezentată de fondurile destinate agriculturii, sector pentru care au fost prevăzute 170 de milioane de euro.
Guvernul bulgar a decis, de asemenea, eliminarea accizei la gazul petrolier lichefiat.
În schimb, șoferii de vehicule cu motoare pe benzină și motorină nu vor primi subvenții directe și nici reduceri ale accizelor în cadrul acestui pachet.
Șoferii mașinilor pe benzină și motorină nu primesc reduceri directe
Măsurile anunțate de Sofia nu includ o reducere directă pentru combustibilii utilizați de autoturismele echipate cu motoare pe benzină și motorină.
Vicepremierul și ministrul bulgar al Economiei, Alexander Pulev, a declarat că Executivul va urmări în continuare evoluția prețurilor carburanților.
Guvernul ar putea introduce măsuri suplimentare în cazul în care situația va impune acest lucru.
Astfel, autoritățile bulgare au optat, în această etapă, pentru sprijinirea directă a anumitor categorii de populație și a unor sectoare economice, fără să introducă subvenții sau reduceri ale accizelor pentru șoferii mașinilor pe benzină și motorină.
Transportatorii au primit deja 55 de milioane de euro
O parte din sprijinul destinat economiei a fost deja direcționată către transportatori.
Guvernul de la Sofia a acordat sectorului 55 de milioane de euro sub formă de sprijin direct.
Alexander Pulev a explicat că majoritatea companiilor de transport activează în competiție directă pe piețele europene, ceea ce a făcut ca sprijinul financiar să fie important pentru menținerea competitivității acestora.
Potrivit ministrului bulgar al Economiei, ajutorul are și rolul de a împiedica transferarea costurilor suplimentare generate de scumpirea combustibilului către consumatori.
Fermierii primesc 170 de milioane de euro
Agricultura reprezintă una dintre principalele componente ale pachetului de sprijin anunțat de autoritățile bulgare.
Sectorul agricol va beneficia în total de 170 de milioane de euro. Din această sumă, 100 de milioane de euro sunt destinate compensării producătorilor pentru diferența de preț la motorină dintre anii 2025 și 2026.
Ministrul Agriculturii, Plamen Abrovski, a declarat că sprijinul acordat în acest fel este echivalent cu aproximativ 44 de cenți pentru fiecare litru de motorină.
Măsura urmărește să acopere diferența de preț suportată de producătorii agricoli între cele două perioade menționate.
Guvernul bulgar păstrează posibilitatea unor măsuri suplimentare
Pachetul de peste 300 de milioane de euro este, potrivit autorităților de la Sofia, răspunsul actual la efectele creșterii prețurilor carburanților asupra gospodăriilor și economiei.
Alexander Pulev a precizat că Executivul va continua să monitorizeze evoluția prețurilor și că noi măsuri ar putea fi introduse dacă va fi necesar.