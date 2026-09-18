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Românii, afectați de greva controlorilor de trafic din Belgia. Zeci de zboruri, anulate

Ryanair/ Profimedia

Ryanair/ Profimedia

Scris deDana Bărăgan
Publicat18 sept. 2026, 13:02
Actualizat18 sept. 2026, 13:03

Haosul din traficul aerian din Belgia continuă cu efecte care trec, însă, de țara europeană și afectează și pasagerii români. Astfel, mai multe zeci de curse care urmau să decoleze sau să aterizeze, vineri, pe aeroportul Bruxelles Charleroi au fost anulate de compania aeriană Ryanair. O decizie similară a luat compania și joi, ca urmare a grevei nocturne a controlorilor de trafic.

Greva controlorilor de trafic aerian din Belgia afectează și pasagerii români. Mai multe zboruri Ryanair între aeroportul Bruxelles-Charleroi și România au fost anulate vineri, în timp ce alte curse au înregistrat întârzieri de peste o oră.

Printre cursele afectate sunt câteva și spre sau dinspre România, în condițiile în care aeroportul Bruxelles-Charleroi Sud este cel mai folosit de românii care vin sau pleacă din Belgia:

  • cursa Charleroi-Cluj, care urma să plece la ora 6.35 dimineață

  • cursa Cluj-Napoca – Charleroi care urma să aterizeze vineri la ora 12.00

  • cursa București-Charleroi, cu aterizare la 22.55

  • cursa Charleroi-București, cu plecare la 16.50

Deși în cazul curselor WizzAir nu apăreau anulări, cele care au plecat de pe aeroportul belgian vineri dimineață au înregistrat întârzieri la plecare mai mari de o oră.

Controlorii de trafic aerian din Charleroi au intrat în grevă pentru prima dată miercuri, 16 septembrie, la ora 22:00. Aceștia intenționează să înceteze lucrul în fiecare noapte, între orele 22:00 și 08:00, până pe 10 octombrie inclusiv.

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