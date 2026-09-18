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Extern· 1 min citire
Românii, afectați de greva controlorilor de trafic din Belgia. Zeci de zboruri, anulate
Ryanair/ Profimedia
Publicat18 sept. 2026, 13:02
Actualizat18 sept. 2026, 13:03
Haosul din traficul aerian din Belgia continuă cu efecte care trec, însă, de țara europeană și afectează și pasagerii români. Astfel, mai multe zeci de curse care urmau să decoleze sau să aterizeze, vineri, pe aeroportul Bruxelles Charleroi au fost anulate de compania aeriană Ryanair. O decizie similară a luat compania și joi, ca urmare a grevei nocturne a controlorilor de trafic.
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