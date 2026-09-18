Românii, afectați de greva controlorilor de trafic din Belgia. Zeci de zboruri, anulate

Publicat 18 sept. 2026, 13:02 Actualizat 18 sept. 2026, 13:03

Haosul din traficul aerian din Belgia continuă cu efecte care trec, însă, de țara europeană și afectează și pasagerii români. Astfel, mai multe zeci de curse care urmau să decoleze sau să aterizeze, vineri, pe aeroportul Bruxelles Charleroi au fost anulate de compania aeriană Ryanair. O decizie similară a luat compania și joi, ca urmare a grevei nocturne a controlorilor de trafic.

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