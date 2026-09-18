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Explozie puternică în apropiere de Chișinău. Poliția cercetează zona cu ajutorul dronelor-VIDEO

FOTO: Poliția Republicii Molodova

FOTO: Poliția Republicii Molodova

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 10:29

O explozie puternică a fost raportată vineri dimineață în satul Colonița, situat în apropierea capitalei Republicii Moldova. Poliția a confirmat producerea deflagrației, precizând că aceasta a fost însoțită de o lumină puternică, însă nu a identificat deocamdată obiectul care ar fi provocat explozia și nici locul exact al incidentului. Pentru verificarea zonei au fost mobilizate echipe suplimentare, inclusiv drone, informează Deschide.md.

Explozie însoțită de o lumină puternică, în apropiere de Chișinău

”Cu adevărat, a fost o explozie, însoțită de un focar, de o lumină puternică. Ce a fost, încă nu putem confirma în detalii despre obiectul care a fost”, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu.

Potrivit șefului IGP, bubuitura a fost auzită în jurul orei 04:20, în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin. Mai mulți cetățeni au alertat Poliția prin intermediul serviciului 112, iar oamenii legii au verificat inițial zonele indicate de aceștia, demarând operațiunile de localizare și identificare.

Autoritățile verifică zona cu ajutorul dronelor

”La moment, au fost scoase echipe suplimentare, au fost scoase echipele de drone, ca să vedem cel puțin locația, traiectoria unde a fost acest atac”, a mai spus Cernăuțeanu.

Ulterior, verificările au fost extinse din Colonița și Humulești către localitățile Dolinnoe și Maximovca. Până în prezent, polițiștii nu au identificat locul exact al exploziei și nu au depistat obiecte, urme ale deflagrației sau alte elemente care ar prezenta pericol pentru populație.

Poliția le recomandă cetățenilor care observă obiecte sau fragmente suspecte să nu se apropie și să nu le atingă, ci să sesizeze imediat autoritățile la numărul 112. Verificările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

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