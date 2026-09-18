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Extern· 2 min citire
Explozie puternică în apropiere de Chișinău. Poliția cercetează zona cu ajutorul dronelor-VIDEO
FOTO: Poliția Republicii Molodova
O explozie puternică a fost raportată vineri dimineață în satul Colonița, situat în apropierea capitalei Republicii Moldova. Poliția a confirmat producerea deflagrației, precizând că aceasta a fost însoțită de o lumină puternică, însă nu a identificat deocamdată obiectul care ar fi provocat explozia și nici locul exact al incidentului. Pentru verificarea zonei au fost mobilizate echipe suplimentare, inclusiv drone, informează Deschide.md.
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