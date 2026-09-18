Atac mortal de rechin în Australia. Un bărbat a fost ucis în apropierea unei plaje

Tragedie pe o plajă populară din Australia. Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un rechin în apropierea plajei Sorrento, situată în nordul orașului Perth. Incidentul a avut loc vineri dimineață, iar martorii au povestit că au văzut o cantitate mare de sânge în apă.
Autoritățile au intervenit rapid după ce au fost alertate cu privire la atac. Polițiști, echipaje specializate și un elicopter au verificat zona, iar plaja a fost închisă. Ulterior, poliția din Australia de Vest a confirmat decesul înotătorului.
Martorii au văzut sânge în apă
Atacul s-a produs în jurul orei locale 10:15, în largul plajei Sorrento, aflată la aproximativ 20 de kilometri de centrul orașului Perth, arată New York Post.
O femeie aflată în apropiere a povestit că a observat momentul în care oamenii și-au dat seama că în apă se întâmplase ceva grav. Jacqui Rapaic a declarat pentru ABC că prietenul ei a atras atenția asupra unui posibil atac de rechin, iar când a privit spre ocean a observat o pată mare de sânge.
Potrivit martorei, doi bărbați se aflau în apă, însă doar unul dintre ei ar fi revenit la mal.
Un alt martor, Russell James, a povestit că a ajuns în zonă după declanșarea alarmei și a observat mai multe echipaje de poliție și ambulanțe în apropierea țărmului.
Plaja Sorrento a fost închisă
După atac, autoritățile au instituit restricții pentru accesul în apă. Măsura a fost extinsă și către alte plaje din zonă, ca măsură de precauție.
Orașul Joondalup a anunțat închiderea plajelor aflate în jurisdicția sa și le-a cerut oamenilor să evite zona Sorrento Beach și să respecte indicațiile serviciilor de urgență.
Și plajele administrate de City of Wanneroo au fost închise până sâmbătă, 19 septembrie, la prânz.
Înaintea atacului, un rechin cu o lungime estimată la aproximativ 2,5 metri fusese observat în apropierea coastei.
Al doilea atac de rechin din această săptămână în Australia de Vest
Tragedia de la Sorrento vine la doar câteva zile după un alt incident grav produs în Australia de Vest. Luni, un bărbat a fost atacat de un rechin în apropiere de Geraldton și a suferit răni grave la picior. Victima se afla în continuare internată, în stare stabilă, potrivit informațiilor publicate de ABC.
Incidentul de la Perth se înscrie într-un an în care mai multe atacuri mortale de rechin au fost raportate în Australia.
În luna mai, un pescar subacvatic a murit după un atac în apropiere de Rottnest Island, iar câteva săptămâni mai târziu un alt practicant al pescuitului subacvatic a fost ucis într-un incident produs în apropiere de Albany. În ianuarie, un băiat de 12 ani a murit la spital după ce fusese atacat de un rechin-taur în Sydney Harbour.
Autoritățile continuă verificările
Poliția și serviciile specializate au rămas în zonă după atac, iar autoritățile au continuat să monitorizeze apele din apropierea plajelor.
Moartea înotătorului este al treilea atac fatal de rechin în zona metropolitană Perth în acest an, potrivit ABC, și al 24-lea atac fatal înregistrat în Australia de Vest din anul 2000.