Atac mortal de rechin în Australia. Un bărbat a fost ucis în apropierea unei plaje

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 sept. 2026, 22:49

Tragedie pe o plajă populară din Australia. Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un rechin în apropierea plajei Sorrento, situată în nordul orașului Perth. Incidentul a avut loc vineri dimineață, iar martorii au povestit că au văzut o cantitate mare de sânge în apă.

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