Germania va prelua conducerea Comitetului Militar al NATO. Cine este Carsten Breuer, supranumit ”generalul cancelarului”

Generalul german Carsten Breuer a fost desemnat, sâmbătă, președinte al Comitetului Militar al NATO și, de la jumătatea anului viitor, îl va înlocui pe amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone. Ministerul german al Apărării a transmis că Breuer va avea o ”linie clară” în fața ”amenințării în creștere” reprezentate de Rusia, potrivit AFP.
Generalul Carsten Breuer, ales viitor președinte al Comitetului Militar al NATO
”Șefii de Stat Major din țările membre ale NATO l-au ales astăzi pe inspectorul general al Bundeswehr-ului, generalul Carsten Breuer, în funcția de viitor președinte al Comitetului Militar al NATO”, a transmis Ministerul german al Apărării într-un comunicat de presă.
Generalul Breuer va avea un mandat de trei ani în fruntea celei mai înalte structuri militare a Alianței. El va fi principalul consilier militar al secretarului general al NATO, Mark Rutte.
În mod tradițional, funcția este ocupată de un european sau de un canadian, în timp ce postul de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) revine întotdeauna unui american, numit de președintele Statelor Unite.
La conducerea Comitetului Militar, generalul Breuer va avea ca obiectiv ”o linie clară: amenințarea, provenită în principal din partea Rusiei, este în creștere”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în același comunicat.
Europenii ”vor trebui să se implice și mai mult în propria lor securitate și în descurajarea convențională, în timp ce Statele Unite își vor extinde atenția către alte regiuni”, a adăugat Pistorius.
Cine este Carsten Breuer, supranumit ”generalul cancelarului”
În vârstă de 61 de ani, Carsten Breuer este ofițer de carieră în armata germană și ocupă în prezent funcția de inspector general al Bundeswehr-ului, echivalentul șefului apărării din Germania.
Breuer a devenit cunoscut publicului german și sub apelativul de „generalul cancelarului”, după ce fostul cancelar Olaf Scholz l-a desemnat, în 2021, să conducă un comitet de criză responsabil de coordonarea răspunsului Germaniei la pandemia de COVID-19. Breuer a rămas în această funcție și în 2022.
Cariera sa militară a început în 1984, când s-a alăturat Bundeswehr-ului într-o unitate de apărare antiaeriană. Ulterior, a urmat cursurile Colegiului de Stat Major al armatei americane de la Fort Leavenworth, în Kansas, precum și pregătirea pentru ofițeri de stat major în Germania, la Hamburg.
În 2014, Breuer a participat la misiunea NATO din Afganistan, în cadrul Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate, desfășurată la Kabul.
Odată cu plecarea sa din funcția de inspector general al Bundeswehr-ului, Germania va trebui să numească un nou șef al apărării.
Actualul șef al armatei germane, general-locotenentul Christian Freuding, este așteptat să îi succeadă lui Breuer în această funcție înainte de sfârșitul anului.
Breuer va rămâne în funcția de șef al apărării Germaniei până când va prelua, în vara anului 2027, noul său mandat la conducerea Comitetului Militar al NATO.
Germania își consolidează rolul în apărarea europeană
Alegerea lui Carsten Breuer are loc într-un context în care statele europene își sporesc eforturile pentru apărare, pe fondul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump pentru redirecționarea resurselor militare ale SUA către alte regiuni ale lumii, în special în contextul rivalității cu China.
Mai multe țări europene, între care Germania, și-au majorat bugetele militare. În 2025, statele membre NATO au convenit asupra obiectivului de a aloca 5% din PIB pentru apărare, cu o creștere progresivă a cheltuielilor până în 2035.
Ministrul Boris Pistorius consideră că alegerea generalului Breuer reprezintă ”de asemenea un semn al încrederii față de Germania și o recunoaștere a numeroaselor măsuri întreprinse de Germania pentru a consolida Alianța”.
Germania, devenită principalul contributor european la sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei în războiul cu Rusia, se consideră în prima linie a confruntării cu Moscova. Autoritățile germane acuză Rusia de numeroase ”atacuri hibride”, inclusiv acte de spionaj, sabotaj și atacuri cibernetice.
Tot sâmbătă, fostul președinte și premier rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse și lider al partidului de guvernământ Rusia Unită, i-a acuzat pe susținătorii europeni ai Kievului că duc ”un război direct împotriva Rusiei” prin sprijinul lor pentru Ucraina.