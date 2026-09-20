Germania va prelua conducerea Comitetului Militar al NATO. Cine este Carsten Breuer, supranumit ”generalul cancelarului”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 09:30

Generalul german Carsten Breuer a fost desemnat, sâmbătă, președinte al Comitetului Militar al NATO și, de la jumătatea anului viitor, îl va înlocui pe amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone. Ministerul german al Apărării a transmis că Breuer va avea o ”linie clară” în fața ”amenințării în creștere” reprezentate de Rusia, potrivit AFP.

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