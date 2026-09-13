Atac asupra camioanelor cu motorină pentru centrala de la Zaporojie: doi morți și mai mulți răniți. Rusia acuză Ucraina

Publicat 13 sept. 2026, 12:03 Actualizat 13 sept. 2026, 12:04

Șeful companiei de stat ruse Rosatom, Alexei Lihacev, acuză Ucraina că a atacat camioane care transportau motorină către centrala nucleară de la Zaporojie, relatează South China Morning Post. Potrivit oficialului rus, doi militari au fost uciși, iar alți soldați au fost răniți în atacul care ar fi avut loc vineri, în apropierea centralei.

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