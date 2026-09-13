Atac asupra camioanelor cu motorină pentru centrala de la Zaporojie: doi morți și mai mulți răniți. Rusia acuză Ucraina

Șeful companiei de stat ruse Rosatom, Alexei Lihacev, acuză Ucraina că a atacat camioane care transportau motorină către centrala nucleară de la Zaporojie, relatează South China Morning Post. Potrivit oficialului rus, doi militari au fost uciși, iar alți soldați au fost răniți în atacul care ar fi avut loc vineri, în apropierea centralei.
Lihacev susține că atacurile au pus în pericol siguranța centralei nucleare, aflată sub controlul forțelor ruse de la începutul războiului din Ucraina. Informațiile au fost transmise de Reuters și South China Morning Post.
Rusia acuză Ucraina de atacuri în apropierea centralei
Alexei Lihacev a declarat că forțele ucrainene ar fi lansat vineri „o serie de atacuri combinate” asupra camioanelor care transportau motorină către centrala de la Zaporojie. Potrivit acestuia, atacurile s-ar fi produs foarte aproape de perimetrul centralei.
„Doi militari au fost uciși, iar un număr mare de soldați ruși au fost răniți, unii dintre ei grav. Toți erau implicați în sprijinirea acestei misiuni pur civile”, a afirmat șeful Rosatom.
Nu există în informațiile citate de Reuters o confirmare independentă a acuzațiilor formulate de oficialul rus.
De ce este important combustibilul pentru centrala Zaporojie
Motorina este esențială pentru funcționarea sistemelor de siguranță ale centralei. Generatoarele diesel pot asigura energia necesară pentru răcirea combustibilului nuclear din reactoare atunci când alimentarea externă cu energie electrică este întreruptă. Cele două surse externe de alimentare ale centralei au fost întrerupte timp de aproape trei săptămâni în august și septembrie, potrivit informațiilor citate.
Centrala de la Zaporojie este cea mai mare centrală nucleară din Europa și are șase reactoare. Forțele ruse au preluat controlul asupra acesteia în primele săptămâni ale invaziei declanșate în februarie 2022.
De atunci, Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc în mod repetat că desfășoară acțiuni care pot afecta siguranța centralei și crește riscul producerii unui accident nuclear.
Centrala este sub control rusesc, dar Ucraina cere retragerea trupelor
Kievul a cerut în repetate rânduri Rusiei să părăsească centrala și să redea controlul asupra acesteia Ucrainei. Moscova a respins solicitarea. În prezent, reactoarele centralei nu produc energie electrică.
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), organismul de supraveghere nucleară al ONU, menține o echipă de observatori la Zaporojie, precum și la celelalte trei centrale nucleare funcționale din Ucraina.
AIEA a intervenit în mai multe rânduri pentru a facilita soluționarea unor dispute privind siguranța centralei. Luna trecută, agenția a contribuit la organizarea unui armistițiu local care a permis efectuarea unor reparații și restabilirea conexiunilor externe de alimentare cu energie electrică.