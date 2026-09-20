Alegeri regionale în Germania. Un nou test pentru cancelarul Friedrich Merz

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 sept. 2026, 11:22

Alegătorii din două landuri germane sunt chemați la urne într-un scrutin care are loc pe fondul presiunilor politice asupra cancelarului Friedrich Merz, în timp ce extrema dreaptă, susținută de rezultatele recente, încearcă să-și consolideze poziția, potrivit The Guardian.

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