Alegeri regionale în Germania. Un nou test pentru cancelarul Friedrich Merz

Alegătorii din două landuri germane sunt chemați la urne într-un scrutin care are loc pe fondul presiunilor politice asupra cancelarului Friedrich Merz, în timp ce extrema dreaptă, susținută de rezultatele recente, încearcă să-și consolideze poziția, potrivit The Guardian.
Alegeri regionale cu miză mare pentru Friedrich Merz
La două săptămâni după alegerile din Saxonia-Anhalt, unde partidul de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) a obținut cel mai bun rezultat al său într-un scrutin regional, formațiunea este aşteptată să atragă din nou voturi de la Uniunea Creştin-Democrată (CDU), partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz.
Un rezultat slab al CDU în cele două scrutinuri regionale de duminică ar putea amplifica presiunile asupra lui cancelarului Friedrich Merz, aflat la putere de aproximativ 16 luni. În partid au apărut deja speculaţii privind posibilitatea înlocuirii sale, în timp ce organizarea unor alegeri anticipate este considerată în continuare puţin probabilă, dar nu exclusă.
Aproximativ 2,5 milioane de persoane sunt înscrise pe listele electorale în Berlin şi aproape 1,3 milioane în Mecklenburg-Pomerania de Vest, land situat pe coasta Mării Baltice. Secţiile de votare se deschid duminică la ora 8:00 şi se închid la ora 18:00, când sunt aşteptate primele estimări ale rezultatelor.
Cancelarul a respins până acum apelurile la demisie şi şi-a reafirmat intenţia de a pune în aplicare reformele economice şi sociale promovate de guvern.
”Noi, ca guvern, am fost aleşi pentru patru ani, iar eu am fost ales pentru patru ani. Şi vreau să folosesc aceşti patru ani pentru a scoate ţara din această perioadă dificilă”, a declarat el în faţa unui grup de reprezentanţi ai industriei.
AfD îşi consolidează poziţia
Potrivit sondajelor citate de The Guardian, popularitatea personală a lui Merz a scăzut la 10%, motiv pentru care şi-a anulat planul de a participa la Adunarea Generală a ONU de la New York.
Poziţia sa politică a fost afectată şi de dificultăţile guvernului de a livra rezultatele economice promise în campania electorală. În acelaşi timp, AfD rămâne principalul partid de opoziţie din Bundestag şi ocupă primul loc în unele sondaje naţionale.
În Saxonia-Anhalt, AfD a ratat la mică distanţă majoritatea absolută, care i-ar fi permis să formeze singur guvernul regional. Formaţiunea încearcă acum să atragă parlamentari din alte partide pentru a deveni prima forţă de extremă dreapta care conduce un land german după perioada nazistă.
Sondajele disponibile înaintea scrutinurilor de duminică indică însă faptul că AfD nu ar urma să atingă majoritatea absolută nici în Berlin, nici în Mecklenburg-Pomerania de Vest.
Cursa electorală devine tot mai stânsă
În capitala Germaniei, CDU se află într-o cursă strânsă pentru primul loc cu partidul de extremă stânga Die Linke. Formaţiunea de stânga susţine, între altele, exproprierea proprietarilor corporativi ca măsură împotriva creşterii costurilor locuinţelor.
Aproximativ 85% dintre gospodăriile din Berlin locuiesc cu chirie, iar nivelul chiriilor anunţate s-a apropiat de o dublare faţă de 2014.
AfD se află pe locurile trei sau patru în sondajele pentru Berlin, în pofida sprijinului electoral în creştere în alte regiuni ale ţării.
Primarul Berlinului, Kai Wegner, membru al CDU, a renunţat în iulie la candidatura pentru un nou mandat. Decizia a venit după controverse legate de participarea sa la un meci de tenis în perioada unei pene de curent care a afectat părţi importante ale capitalei şi care fusese provocată de un incendiu.
Stefan Evers, responsabil de finanţele Berlinului, a fost desemnat candidatul CDU, fără ca partidul să înregistreze o îmbunătăţire semnificativă în sondaje.
AfD şi Partidul Social-Democrat (SPD), în cursă strânsă pentru primul loc
În Mecklenburg-Pomerania de Vest, situaţia este mai dificilă pentru CDU. Lideri ai partidului din land l-au criticat pe Merz şi au asociat rezultatele formaţiunii cu politica guvernului federal.
AfD şi Partidul Social-Democrat (SPD) se află într-o cursă strânsă pentru primul loc, în timp ce CDU riscă să obţină pentru prima dată în ultimele şapte decenii un rezultat de o singură cifră.
O eventuală coborâre sub pragul electoral de 5% ar împiedica CDU să intre în parlamentul regional şi ar reprezenta o situaţie fără precedent în perioada postbelică.
Rezultatul AfD din Saxonia-Anhalt a amplificat dezbaterea privind viitorul politic al lui Merz, cu mult înaintea următoarelor alegeri federale, programate pentru 2029. În interiorul CDU au crescut speculaţiile privind posibilitatea ca partidul să caute un alt candidat pentru funcţia de cancelar.
Holger Schmieding, economist-şef al Berenberg, estimează că Merz îşi va duce în continuare mandatul până la capăt, dar consideră că riscul unei revolte interne în CDU a crescut.
”Însă riscul ca CDU să se revolte împotriva lui şi să-l înlocuiască pe cancelarul nepopular pare să fi crescut, în opinia mea, de la 20% acum 10 zile la aproximativ 35% în prezent”, a afirmat el într-o notă de cercetare, subliniind impactul unei creşteri globale a preţurilor la benzină asupra alegătorilor deja nemulţumiţi.
Economia Germaniei a înregistrat unele îmbunătăţiri în perioada mandatului lui Merz, însă creşterea costului vieţii şi dificultăţile unor sectoare industriale importante, inclusiv industria auto, au continuat să afecteze opinia publică.
Reducerea numărului de persoane care ajung la graniţele Germaniei nu a dus, până acum, la o revenire a alegătorilor pierduţi de CDU în favoarea AfD. Partidul de extremă dreapta îşi concentrează mesajul pe probleme economice, criminalitate şi opoziţia faţă de politica lui Merz privind sprijinul pentru Ucraina.
În Saxonia-Anhalt, AfD şi-a consolidat rezultatul în special prin mobilizarea alegătorilor care nu participau în mod obişnuit la alegeri.
Partidele rivale speră că ascensiunea AfD va determina un număr mai mare de alegători să participe la scrutinurile de duminică. După rezultatul din Saxonia-Anhalt, zeci de mii de persoane au participat la proteste împotriva formaţiunii de extremă dreapta.