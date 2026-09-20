Resturi de dronă, neutralizate de Forțele Navale Române în zona Grindului Chituc. Anunțul MApN

Publicat 20 sept. 2026, 13:30 Sursă Realitatea PLUS

O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit duminică, pentru neutralizarea unor resturi de dronă descoperite în zona Grindului Chituc, județul Constanța. Ministerul Apărării Naționale(MApN) a anunțat că zona a fost securizată și că nu există niciun pericol pentru populație sau pentru traficul naval.

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