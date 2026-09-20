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Resturi de dronă, neutralizate de Forțele Navale Române în zona Grindului Chituc. Anunțul MApN

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat20 sept. 2026, 13:30
SursăRealitatea PLUS

O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit duminică, pentru neutralizarea unor resturi de dronă descoperite în zona Grindului Chituc, județul Constanța. Ministerul Apărării Naționale(MApN) a anunțat că zona a fost securizată și că nu există niciun pericol pentru populație sau pentru traficul naval.

Garda de Coastă a solicitat intervenția MApN

Intervenția a avut loc în jurul orei 09.30, după ce Ministerul Apărării Naționale fusese solicitat, sâmbătă, 19 septembrie, de către Garda de Coastă să verifice un obiect plutitor identificat la aproximativ 50 de mile marine est de Chituc, județul Constanța.

Obiectul a fost identificat ca posibil fragment provenit de la o dronă aeriană, iar pentru verificarea și neutralizarea acestuia a fost mobilizată o echipă EOD a Forțelor Navale Române.

Resturile de dronă au fost neutralizate

Ajunși la fața locului, scafandrii de luptă EOD au executat procedurile standard pentru neutralizarea resturilor de dronă.

Potrivit MApN, zona a fost securizată, iar în urma intervenției nu mai există pericol pentru populație și nici pentru traficul naval din zonă.

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