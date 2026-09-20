Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Tragedie în Sălaj: copil de aproximativ 2 ani, găsit mort după un incendiu izbucnit într-o casă
Ambulanță
Un copil de aproximativ 2 ani a murit într-un incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o locuință din localitatea Var, județul Sălaj. Pompierii au intervenit după un apel la 112, însă pentru micuț nu s-a mai putut face nimic.
Citește și
- 14:46Misiune dificilă în Munții Făgăraș. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea unui bărbat care a suferit o fractură
- 13:44Incident grav în județul Vaslui. Trei persoane, găsite inconștiente într-un beci în care era pus vin la fermentat
- 12:31Panică într-un bloc din Cluj-Napoca. Patru persoane au rămas blocate în lift, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea lor
- 11:56Incendiu de proporții în județul Mureș. Două anexe gospodărești au fost cuprinse de flăcări, iar 20 de păsări au murit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News