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Locale· 1 min citire
Trafic blocat pe DN 15C, în județul Neamț. O cisterna încărcată cu propan a derapat și a căzut într-o râpă de 15 metri
FOTO: News.ro
Circulația rutieră este oprită, sâmbătă seară, pe DN 15C, în județul Neamț, după ce o cisternă încărcată cu propan a derapat și a căzut într-o râpă adâncă de aproximativ 15 metri. Din fericire, șoferul este teafăr și a reușit să iasă singur din cabină.
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