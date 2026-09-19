Trafic blocat pe DN 15C, în județul Neamț. O cisterna încărcată cu propan a derapat și a căzut într-o râpă de 15 metri

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 22:28

Circulația rutieră este oprită, sâmbătă seară, pe DN 15C, în județul Neamț, după ce o cisternă încărcată cu propan a derapat și a căzut într-o râpă adâncă de aproximativ 15 metri. Din fericire, șoferul este teafăr și a reușit să iasă singur din cabină.

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