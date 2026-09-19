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Trafic blocat pe DN 15C, în județul Neamț. O cisterna încărcată cu propan a derapat și a căzut într-o râpă de 15 metri

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 22:28

Circulația rutieră este oprită, sâmbătă seară, pe DN 15C, în județul Neamț, după ce o cisternă încărcată cu propan a derapat și a căzut într-o râpă adâncă de aproximativ 15 metri. Din fericire, șoferul este teafăr și a reușit să iasă singur din cabină.

Accident pe DN 15C, în apropiere de localitatea Bălțătești

Accidentul rutier s-a produs pe DN 15C, în apropierea localității Bălțătești, județul Neamț. Din primele informații, cisterna încărcată cu propan a derapat, a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-o râpă de aproximativ 15 metri.

La fața locului au fost mobilizați pompierii de la Detașamentul de Pompieri Târgu-Neamț, pentru asigurarea zonei.

Șoferul cisternei este teafăr și a reușit să iasă singur din cabină

În momentul în care au ajuns la locul intervenției, pompierii l-au găsit pe șofer în afara cabinei. Acesta a reușit să iasă singur din autocisternă și, potrivit informațiilor disponibile, este teafăr.

Traficul în zonă este blocat

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația rutieră este blocată pe DN 15C în zona producerii accidentului.

Pentru fluidizarea traficului, circulația este deviată pe DC 15, pe ruta Crăcăoani – Ghindăoani.

În momentul publicării acestei știri, intervenția autorităților continuă pentru gestionarea situației și îndepărtarea autocisternei din zona în care a ajuns.

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