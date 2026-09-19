Accident grav în Sălaj! Opt copii, implicați în coliziune

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 09:38

Clipe de panică în Sălaj, unde un microbuz școlar, un autoturism și un camion au fost implicate într-un accident rutier grav. Potrivit autorităților, accidentul s-a produs după ce o femeie de 28 de ani ar fi pierdut controlul mașinii într-o curbă.

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