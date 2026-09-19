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Locale· 2 min citire
Accident grav în Sălaj! Opt copii, implicați în coliziune
Accident rutier
Clipe de panică în Sălaj, unde un microbuz școlar, un autoturism și un camion au fost implicate într-un accident rutier grav. Potrivit autorităților, accidentul s-a produs după ce o femeie de 28 de ani ar fi pierdut controlul mașinii într-o curbă.
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