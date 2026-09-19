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Accident grav în Sălaj! Opt copii, implicați în coliziune

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 09:38

Clipe de panică în Sălaj, unde un microbuz școlar, un autoturism și un camion au fost implicate într-un accident rutier grav. Potrivit autorităților, accidentul s-a produs după ce o femeie de 28 de ani ar fi pierdut controlul mașinii într-o curbă.

Accident rutier în Sălaj cu 11 victime

Un accident rutier în care au fost implicate trei vehicule a provocat panică în județul Sălaj. Un microbuz școlar, un autoturism și un camion au fost implicate în coliziune, iar printre persoanele aflate în cele trei vehicule se numără opt copii.

Potrivit primelor informații transmise de autorități, accidentul s-ar fi produs după ce o femeie în vârstă de 28 de ani ar fi pierdut controlul asupra autoturismului într-o curbă.

Mașina a ajuns pe contrasens și a lovit un camion

În urma pierderii controlului asupra direcției, autoturismul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu un autocamion.

Impactul a proiectat ulterior mașina, care a ajuns să lovească și un microbuz școlar ce circula regulamentar din sens opus.

În momentul producerii accidentului, în cele trei vehicule se aflau în total 11 persoane: opt copii și trei adulți.

Toate persoanele implicate au fost evaluate medical

La locul accidentului au intervenit echipajele de pompieri și cele medicale, care au verificat starea tuturor persoanelor implicate.

Deși impactul a fost unul puternic, evaluările medicale nu au indicat răni care să necesite transportul la spital. Astfel, niciuna dintre cele 11 persoane nu a fost transportată la o unitate medicală.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și să verifice modul în care s-a desfășurat coliziunea dintre cele trei vehicule.

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