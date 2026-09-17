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Locale· 1 min citire
Accident grav în București. Un motociclist de 56 de ani a murit după ce s-a izbit de un gard
FOTO: Arhivă
Un accident grav a avut loc joi seara, pe strada Moroeni din București, unde un motociclist în vârstă de 56 de ani a murit după ce a pierdut controlul direcției și s-a izbit de un gard, informează Brigada Rutieră a Capitalei.
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