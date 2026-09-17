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Accident grav în București. Un motociclist de 56 de ani a murit după ce s-a izbit de un gard

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 22:38

Un accident grav a avut loc joi seara, pe strada Moroeni din București, unde un motociclist în vârstă de 56 de ani a murit după ce a pierdut controlul direcției și s-a izbit de un gard, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Motociclistul nu a mai putut fi salvat

La fața locului au intervenit echipaje de prim-ajutor, care au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor medicilor, victima a fost declarată decedată.

Potrivit polițiștilor, în urma verificărilor efectuate în bazele de date s-a stabilit că bărbatul nu deținea permis de conducere corespunzător categoriei din care făcea parte vehiculul pe care îl conducea.

Traficul în zonă a fost restricționat

În urma accidentului, traficul rutier a fost restricționat total pe strada Moroeni, pentru a le permite autorităților să intervină.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

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