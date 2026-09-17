Accident grav în București. Un motociclist de 56 de ani a murit după ce s-a izbit de un gard

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 17 sept. 2026, 22:38

Un accident grav a avut loc joi seara, pe strada Moroeni din București, unde un motociclist în vârstă de 56 de ani a murit după ce a pierdut controlul direcției și s-a izbit de un gard, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

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