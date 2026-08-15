Accident cumplit în Pasul Mestecăniș: un motociclist de 46 de ani a murit FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 22:38

Un motociclist de 46 de ani a murit în urma unui accident rutier produs sâmbătă în Pasul Mestecăniș, județul Suceava. Din primele informații, motocicleta pe care o conducea a intrat în coliziune cu un autoturism, iar bărbatul a intrat în stop cardio-respirator în timp ce era transportat la spital.

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