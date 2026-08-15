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Accident cumplit în Pasul Mestecăniș: un motociclist de 46 de ani a murit FOTO

Accident Suceava/ ISU Suceava

Accident Suceava/ ISU Suceava

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 22:38

Un motociclist de 46 de ani a murit în urma unui accident rutier produs sâmbătă în Pasul Mestecăniș, județul Suceava. Din primele informații, motocicleta pe care o conducea a intrat în coliziune cu un autoturism, iar bărbatul a intrat în stop cardio-respirator în timp ce era transportat la spital.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare, iar în sprijin a fost trimis și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. În ciuda eforturilor medicilor și paramedicilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

„Din păcate, bărbatul de 46 ani, care conducea motocicleta din accidentul produs în Pasul Mestecăniș, a intrat în stop cardio-respirator pe timpul transportului și după o resuscitare de aproximativ o oră s-a declarat decesul”, au precizat oficialii ISU Suceava.

Cinci persoane, implicate într-un alt accident

Un alt accident rutier a avut loc pe raza localității Clit. În acest caz au fost implicate două autoturisme, iar un al treilea autoturism, care era parcat, a fost de asemenea lovit. Cinci persoane au fost evaluate de echipajele medicale și paramedicale ajunse la fața locului.

„Cinci persoane au fost monitorizate de către personalul medical și paramedical la fața locului, iar două dintre acestea, conștiente și cooperante, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare”, au mai transmis reprezentanții ISU Suceava.

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