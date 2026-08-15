Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Accident cumplit în Pasul Mestecăniș: un motociclist de 46 de ani a murit FOTO
Accident Suceava/ ISU Suceava
Un motociclist de 46 de ani a murit în urma unui accident rutier produs sâmbătă în Pasul Mestecăniș, județul Suceava. Din primele informații, motocicleta pe care o conducea a intrat în coliziune cu un autoturism, iar bărbatul a intrat în stop cardio-respirator în timp ce era transportat la spital.
Citește și
- 22:12Țigări din Bulgaria, găsite la Bâlciul din Giurgiu. Amendă uriașă pentru o tânără de 22 de ani
- 22:04Turistă, coborâtă de salvamontiști de pe un traseu dificil din Piatra Craiului: "Un apel făcut la timp poate face diferenţa"
- 21:05Incendiile de vegetație din Caraș-Severin: peste 300 de hectare afectate. Două elicoptere intervin la Băile Herculane
- 20:20Doamna Maria Brâncoveanu, cinstită prima dată ca sfântă. Pelerinaj plin de emoție la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News