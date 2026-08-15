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Doamna Maria Brâncoveanu, cinstită prima dată ca sfântă. Pelerinaj plin de emoție la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 20:20
Actualizat15 aug. 2026, 20:23
SursăRealitatea PLUS

Credincioși din București, dar și din alte localități, au venit la Biserica Sfântul Gheorghe Nou pentru un moment cu totul special. La Km 0 al Capitalei, oamenii au participat la slujba dedicată Sfintei Maria Brâncoveanu, cinstită pentru prima dată ca sfântă. Racla și icoana au fost așezate în baldachinul special amenajat în pridvorul bisericii.

Credincioșii au așteptat la rând pentru a ajunge în fața raclei și pentru a aprinde o lumânare. Pentru mulți dintre cei prezenți a fost un moment cu o încărcătură aparte.

Reporter: Cum primiți această canonizare?

Femeie: Cu mare bucurie și mare emoție. Este un... cred că se aștepta acest lucru de mai bine de 300 de ani, de când au murit Sfinții Brâncoveni în anul 1714.

Femeie: M-am rugat pentru sănătate, liniște sufletească, pace lumească și să dăinuim aici așa cum și-au dorit sfinții martiri Brâncoveni și Doamna Marica Brâncoveanu, pe care, iată...

Reporter: Cum primiți această canonizare?

Femeie: E o mare bucurie.

Femeie: N-am cuvinte să spun! Așa o surpriză de care nu ne așteptam... adică este că atâtea moaște care s-au canonizat și avem în țara noastră...

Maria Brâncoveanu, soția fostului domnitor Constantin Brâncoveanu, a fost canonizată de Biserica Ortodoxă Română, iar prima sa cinstire ca sfântă a avut loc chiar în biserica unde se află și mormântul voievodului.

"În acest demers de a arăta românilor cine suntem, ai cui suntem, pe cine slujim și pe cine iubim, pe cine prețuim, a le arăta rădăcinile noastre... Și Sfinții Martiri Brâncoveni fac parte din aceste rădăcini identitare românești. Și atunci îi chemăm pe toți ca să fim laolaltă, să-i cinstim cum se cuvine, să-i facem pe oameni să înțeleagă ce reprezintă pentru noi, românii, cinstirea Sfinților Martiri Brâncoveni, cinstirea Maicii Domnului și a sfinților în general", a declarat părintele dr. Emil Nedelea Cărămizaru este preotul paroh al Bisericii „Sfântul Gheorghe-Nou” din București.

Credincioșii se pot închina la racla în care se află moaștele Sfintei Maria Brâncoveanu și ale fiilor săi, Sfinții Martiri Ștefan și Matei.

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