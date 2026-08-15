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Social· 2 min citire
Doamna Maria Brâncoveanu, cinstită prima dată ca sfântă. Pelerinaj plin de emoție la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București
Publicat15 aug. 2026, 20:20
Actualizat15 aug. 2026, 20:23
SursăRealitatea PLUS
Credincioși din București, dar și din alte localități, au venit la Biserica Sfântul Gheorghe Nou pentru un moment cu totul special. La Km 0 al Capitalei, oamenii au participat la slujba dedicată Sfintei Maria Brâncoveanu, cinstită pentru prima dată ca sfântă. Racla și icoana au fost așezate în baldachinul special amenajat în pridvorul bisericii.
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