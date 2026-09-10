A venit la primărie cu două pungi de monede să-și plătească taxele. Replica angajatei l-a pus în dificultate VIDEO

Un pensionar din Vaslui a mers la primărie pentru a-și achita taxele locale cu aproximativ 140 de lei pe care îi strânsese timp de un an. Banii erau în mare parte monede de 5, 10 și 50 de bani, însă plata nu s-a desfășurat așa cum se aștepta bărbatul.
La ghișeu, angajata i-ar fi cerut să sorteze și să așeze monedele în „fișicuri”, înainte ca acestea să poată fi numărate. Funcționara i-ar fi explicat că pregătirea banilor îi revine celui care face plata.
Pensionarul spune că a strâns banii timp de un an
Bărbatul afirmă că are o pensie de aproximativ 1.300 de lei pe lună și că a pus deoparte, timp de un an, banii pe care i-a strâns în monede pentru a putea să-și achite taxele locale.
Potrivit relatării pensionarului, angajata primăriei i-ar fi spus că și ea a făcut plăți cu monede, însă le-a pregătit înainte de a ajunge la ghișeu.
Funcționara i-ar fi transmis că, deși lucrează în slujba cetățeanului, și persoana care vine să facă plata trebuie să respecte anumite reguli de bun-simț.
„Sunt în slujba cetățeanului, dar și cetățeanul trebuie să aibă bun-simț”, i-ar fi transmis angajata pensionarului, conform presei locale.
„Aceștia sunt banii pe care i-am adunat și eu într-un an”
Pensionarul a încercat să explice de ce a venit cu monedele în forma în care le-a strâns. Pentru el, suma de aproximativ 140 de lei reprezenta economiile adunate în decursul unui an dintr-o pensie de circa 1.300 de lei.
„Aceștia sunt banii pe care i-am adunat și eu într-un an de zile, dintr-o pensie de 1.300 de lei. E frumos să vin să plătesc taxele și să nu fie primiți banii?”, a întrebat pensionarul.
Situația nu se rezumă însă doar la discuția dintre contribuabil și angajata de la ghișeu, deoarece plata unei sume în monede are și o componentă legată de regulile aplicabile mijloacelor de plată.
Ce reguli se aplică banilor plătiți în monede
Monedele de 1, 5, 10 și 50 de bani emise de Banca Națională a României sunt mijloace legale de plată. Totuși, există situații în care beneficiarul unei plăți nu este obligat să accepte un număr foarte mare de monede pentru o singură tranzacție.