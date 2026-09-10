A venit la primărie cu două pungi de monede să-și plătească taxele. Replica angajatei l-a pus în dificultate VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 23:10

Un pensionar din Vaslui a mers la primărie pentru a-și achita taxele locale cu aproximativ 140 de lei pe care îi strânsese timp de un an. Banii erau în mare parte monede de 5, 10 și 50 de bani, însă plata nu s-a desfășurat așa cum se aștepta bărbatul.

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