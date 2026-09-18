Cutremur în județul Suceava, vineri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde a fost resimțit

Publicat 18 sept. 2026, 08:38 Actualizat 18 sept. 2026, 08:45

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs vineri dimineață, la ora 4:09, în zona Moldovei, județul Suceava, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Distribuie articolul