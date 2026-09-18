Cutremur în județul Suceava, vineri dimineața. Ce magnitudine a avut și unde a fost resimțit

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs vineri dimineață, la ora 4:09, în zona Moldovei, județul Suceava, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Cutremur cu magnitudinea 3,1 în județul Suceava
Seismul s-a înregistrat la o adâncime de 21,4 kilometri și a fost resimțit în apropierea mai multor orașe. Cutremurul a avut loc la 34 de kilometri sud de Suceava, la 58 de kilometri sud de Piatra Neamț, la 65 de kilometri sud de Botoșani și la 87 de kilometri sud de Roman.
De la începutul lunii septembrie, în România au fost înregistrate 12 cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1 pe scara Richter.
Cel mai puternic seism înregistrat în acest an a avut magnitudinea de 4,5 și a avut loc pe 26 februarie, în județul Vrancea.
Ce trebuie să faci în cazul unui cutremur
În timpul unui cutremur, este important să îți păstrezi calmul și să eviți reacțiile impulsive. Dacă te afli într-o clădire, rămâi în interior și adăpostește-te sub o masă sau un birou rezistent, protejându-ți capul și gâtul. Dacă nu ai la îndemână un astfel de obiect de mobilier, stai într-o zonă cât mai sigură, departe de ferestre, oglinzi, biblioteci, dulapuri și alte obiecte care se pot desprinde sau răsturna.
Nu încerca să folosești liftul și nu te grăbi spre scări sau spre ieșire în timp ce clădirea se zguduie. Casa scării și zonele din apropierea ieșirilor pot deveni periculoase din cauza obiectelor care cad sau a aglomerației.
Dacă te afli afară, îndepărtează-te de clădiri, balcoane, stâlpi, copaci și cabluri electrice. Caută un spațiu deschis și rămâi acolo până când mișcarea terenului încetează.
În cazul în care cutremurul te surprinde într-o mașină, oprește într-un loc sigur, departe de clădiri, poduri, pasaje sau linii electrice, și rămâi în autoturism până la terminarea seismului.
După cutremur, verifică dacă există persoane rănite și acordă primul ajutor dacă poți face acest lucru în siguranță. Fii atent la eventualele replici și evită clădirile avariate. Dacă simți miros de gaz, nu aprinde lumina și nu folosi flăcări deschise, îndepărtează-te din zonă și anunță serviciile de urgență.
Pentru a fi pregătit, este recomandat să ai în locuință un kit de urgență, care să conțină apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii, trusă de prim-ajutor, medicamente necesare, un radio și copii ale documentelor importante.