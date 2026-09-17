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Locale· 1 min citire
Șofer din Cluj, reținut după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod. Era băut când a fost oprit de oamenii legii
Poliție
Un bărbat de 46 de ani din Gherla a fost reținut de polițiști după ce s-ar fi urcat la volan sub influența alcoolului și a provocat un accident. Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.
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