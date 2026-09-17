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Șofer din Cluj, reținut după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod. Era băut când a fost oprit de oamenii legii

Poliție

Poliție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 23:16

Un bărbat de 46 de ani din Gherla a fost reținut de polițiști după ce s-ar fi urcat la volan sub influența alcoolului și a provocat un accident. Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 16 septembrie, iar polițiștii Biroului Rutier Dej au intervenit după ce autoturismul condus de bărbat a ajuns într-un cap de pod.

A pierdut controlul mașinii în timpul unei manevre

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Cluj, șoferul circula pe strada Libertății din Gherla. La un moment dat, în timp ce efectua o manevră pentru schimbarea direcției de mers, acesta ar fi pierdut controlul asupra autoturismului.

Mașina a ieșit de pe traiectorie și s-a izbit de un cap de pod aflat în zona intersecției străzii Libertății cu strada Sălciilor.

În urma verificărilor, polițiștii au decis să îl testeze pe conducătorul auto pentru consum de alcool.

Etilotestul a indicat 1,58 mg/l alcool pur

Rezultatul aparatului etilotest a indicat o concentrație de 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care a determinat continuarea procedurilor specifice.

Bărbatul a fost transportat ulterior la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice. Analizele urmează să stabilească alcoolemia exactă.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Dej au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de șofer.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

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