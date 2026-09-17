Șofer din Cluj, reținut după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod. Era băut când a fost oprit de oamenii legii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 23:16

Un bărbat de 46 de ani din Gherla a fost reținut de polițiști după ce s-ar fi urcat la volan sub influența alcoolului și a provocat un accident. Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 1,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Distribuie articolul