Un bărbat de 87 de ani este acuzat că a încercat să ademenească o fetiță, de 10 ani, la hotel

Publicat 19 sept. 2026, 08:48 Actualizat 19 sept. 2026, 08:49

Un bărbat de 87 de ani este acuzat că ar fi urmărit o fetiță de 10 ani în centrul Vasluiului și ar fi încercat să o convingă să meargă cu el la hotel. Copila plecase cu bicicleta până la un magazin, iar potrivit imaginilor de pe camerele de supraveghere, bărbatul ar fi urmărit-o și ar fi abordat-o la ieșire, oferindu-i o bomboană.

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