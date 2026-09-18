Incident grav în județul Harghita. Bărbat de 61 de ani, la spital cu arsuri de gradele II și III după ce a încercat să aprindă focul cu benzină

Publicat 18 sept. 2026, 11:55 Actualizat 18 sept. 2026, 11:57 Sursă Realitatea PLUS

Un incident grav a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în satul Călnaci, comuna Subcetate, unde un bărbat în vârstă de 61 de ani a suferit arsuri în urma unui incendiu izbucnit în locuința sa, după ce acesta a încercat să aprindă focul cu benzină. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita.

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