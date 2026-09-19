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Alertă în orașul Pucioasa, după apariția unui urs. A fost emis mesaj RO-Alert

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 19:51

Alertă în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, după ce prezența unui urs a fost semnalată sâmbătă seară, în zona locuită. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT, prin care locuitorii sunt sfătuiți să evite zona și să nu se apropie de animal.

Prezența unui urs, semnalată la Pucioasa

La fața locului au fost trimise echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște, inclusiv un echipaj SMURD, precum și un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița.

Intervenția are ca principal obiectiv asigurarea siguranței persoanelor aflate în zona în care a fost semnalat animalul sălbatic.

Pentru siguranța populației, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT prin care locuitorii din zona vizată au fost informați despre prezența ursului. Oamenii sunt sfătuiți să evite zona și să nu încerce să se apropie de animal sau să îl urmărească.

Al doilea mesaj RO-ALERT în mai puțin de 24 de ore

Este al doilea mesaj RO-ALERT transmis în mai puțin de 24 de ore în orașul Pucioasa. Sâmbătă dimineață, în jurul orei 10:27, a fost semnalată din nou prezența unui urs, animalul fiind văzut în zona cartierului Malurile.

Potrivit relatării unui localnic, în cursul serii de vineri, animalul sălbatic i-ar fi atacat și omorât o vacă. Cu toate acestea, autoritățile nu au confirmat oficial incidentul.

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