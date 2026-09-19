Alertă în orașul Pucioasa, după apariția unui urs. A fost emis mesaj RO-Alert

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 19:51

Alertă în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, după ce prezența unui urs a fost semnalată sâmbătă seară, în zona locuită. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT, prin care locuitorii sunt sfătuiți să evite zona și să nu se apropie de animal.

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