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Locale· 1 min citire
Alertă în orașul Pucioasa, după apariția unui urs. A fost emis mesaj RO-Alert
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Alertă în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, după ce prezența unui urs a fost semnalată sâmbătă seară, în zona locuită. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT, prin care locuitorii sunt sfătuiți să evite zona și să nu se apropie de animal.
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