Alertă în Fălticeni. Un urs a intrat în curțile oamenilor

Este alertă în Fălticeni, județul Suceava, unde un urs a intrat în curțile unor oameni! Autoritățile au trimis două mesaje Ro-Alert pe parcursul nopții, la patru ore distanță unul de altul. Zona unde a fost văzut animalul este supravegheată de jandarmi și polițiști.
Jandarmii și polițiștii încearcă să găsească ursul
Animalul a fost observat în zona locuită din Fălticeni, iar autoritățile au intervenit pentru a identifica locul în care se află și pentru a preveni producerea unor incidente.
Echipaje de jandarmi și polițiști se află în teren și monitorizează zona în care a fost semnalată prezența ursului. Misiunea este cu atât mai importantă cu cât animalul a ajuns în apropierea caselor, unde riscul unei întâlniri cu oamenii este mai mare.
Locuitorii din zonă au primit recomandări clare din partea autorităților. Oamenii sunt sfătuiți să rămână în locuințe, să nu se apropie de animal și să nu încerce să îl alunge.
Două mesaje Ro-Alert transmise în timpul nopții
Pentru avertizarea populației, autoritățile au transmis două mesaje Ro-Alert, la aproximativ patru ore distanță. Sistemul de avertizare a fost folosit pentru ca localnicii să știe despre pericol și să evite deplasările în zona în care a fost observat ursul.
Proprietarii de animale au primit, la rândul lor, recomandarea de a-și adăposti animalele din gospodării. Acestea pot atrage ursul și pot deveni victime în cazul în care animalul sălbatic ajunge în curțile oamenilor.
Autoritățile continuă căutările și supraveghează zona pentru a stabili unde se află ursul și pentru a reduce riscul ca acesta să ajungă din nou în apropierea locuințelor.
Nu este prima apariție a unui urs în Fălticeni
Prezența urșilor în zonele locuite din Fălticeni nu reprezintă o situație fără precedent. În trecut, un pui de urs a ajuns în oraș și a traversat mai multe zone în căutarea hranei, provocând îngrijorare în rândul localnicilor.
Autoritățile recomandă în astfel de situații ca oamenii să nu se apropie de animal, să nu îl hrănească și să nu încerce să îl urmărească sau să îl fotografieze de la mică distanță. În cazul în care este observat un urs în apropierea unei locuințe, cetățenii sunt sfătuiți să se retragă într-un loc sigur și să anunțe autoritățile.
Până la îndepărtarea animalului din zona locuită, localnicii sunt îndemnați să respecte recomandările transmise prin mesajele Ro-Alert și indicațiile echipajelor aflate în teren.