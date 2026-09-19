Alertă în Fălticeni. Un urs a intrat în curțile oamenilor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 sept. 2026, 11:58

Este alertă în Fălticeni, județul Suceava, unde un urs a intrat în curțile unor oameni! Autoritățile au trimis două mesaje Ro-Alert pe parcursul nopții, la patru ore distanță unul de altul. Zona unde a fost văzut animalul este supravegheată de jandarmi și polițiști.

Distribuie articolul