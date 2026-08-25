Peste zece scorpioni găsiți într-o gospodărie din Buzău. Localnicul se teme să mai atingă lucrurile din casă

Un localnic din Buzău spune că a găsit peste zece scorpioni în gospodărie într-o singură săptămână, inclusiv patru în interiorul locuinței.
Scorpionii au ajuns până în interiorul locuinței
O gospodărie din județul Buzău se confruntă cu apariția unui număr neobișnuit de mare de scorpioni. Proprietarul susține că, într-o singură săptămână, a găsit peste zece exemplare în jurul casei, iar patru dintre acestea au fost descoperite chiar în interiorul locuinței.
Situația l-a făcut pe bărbat să fie mult mai atent atunci când face curățenie sau când trebuie să atingă obiecte din casă. Acesta verifică mai întâi locurile în care ar putea fi ascunse vietățile, de teamă să nu intre în contact cu un alt scorpion.
Unul dintre exemplare a fost găsit chiar în bucătărie, pe fundul unei lădițe frigorifice. Proprietarul făcea curățenie în momentul în care a observat animalul, care era deja al treilea scorpion descoperit în locuință.
Un alt scorpion a apărut în chiuvetă
Situația nu s-a limitat la bucătărie. Sâmbătă dimineață, un alt exemplar a fost observat în chiuvetă, printre vase.
Proprietarul spune că a mai întâlnit scorpioni și în baie, dar și în diferite zone din jurul casei. Numărul acestora a crescut într-un timp scurt, iar localnicul spune că nu mai știe unde ar putea apărea următorul.
„Aproape suntem invadați de acești scorpioni. Nu știi când ne putem întâlni cu ei”, a povestit Virgil Bâgiu pentru publicația Știri de Buzău.
Bărbatul a anunțat și Primăria Cozieni cu privire la situația din gospodărie și speră că autoritățile vor putea identifica o soluție.
Ce s-a întâmplat după demolarea zidului
Cele mai multe exemplare au fost observate într-o anumită zonă a gospodăriei, în apropierea unui zid pe care proprietarul l-a demolat în cadrul lucrărilor de renovare a casei.
Bărbatul susține că, după ce zidul a fost dărâmat, a observat numeroși scorpioni în acea zonă. Animalele s-au ascuns rapid printre pietre și în pământ, ceea ce a făcut imposibilă capturarea lor.
„Foarte mulți scorpioni am găsit acolo, la colțul casei, unde am dărâmat zidul pentru a-l renova. Dar, fiind foarte mulți, au dispărut imediat pe sub pietre, pe pământ. Nu am putut să-i prind”, a explicat el.
Zona în care a fost demolat zidul pare astfel să fie locul în care au fost observate cele mai multe exemplare, în timp ce unele dintre animale au ajuns ulterior în interiorul locuinței.
Un scorpion a fost păstrat pentru identificare
Dintre exemplarele întâlnite în gospodărie, localnicul a reușit să prindă unul dintre scorpionii descoperiți în chiuvetă.
Acesta intenționează să păstreze animalul pentru a-l prezenta specialiștilor. Scopul este identificarea exactă a speciei și stabilirea cu mai multă precizie a tipului de scorpion care a ajuns în gospodărie.
În zona Buzăului este prezent scorpionul carpatin, o specie de dimensiuni mici, adaptată în special zonelor stâncoase.
Scorpionul carpatin trăiește și în zona Buzăului
Scorpionul carpatin se ascunde, de regulă, sub pietre sau în crăpăturile existente în zonele în care își găsește habitatul. Astfel de vietăți pot ajunge și în gospodării atunci când acestea sunt construite în apropierea zonelor în care trăiesc în mod natural.
Scorpionul carpatin este o specie de dimensiuni reduse, iar veninul său nu este considerat periculos pentru oameni. Cu toate acestea, contactul direct cu aceste animale trebuie evitat, în special în cazul persoanelor care pot avea reacții alergice la înțepături.
Pentru moment, localnicul așteaptă identificarea exactă a exemplarului capturat și speră că situația din gospodărie va putea fi gestionată, după ce într-o singură săptămână a găsit peste zece scorpioni în jurul casei și patru în interiorul locuinței.