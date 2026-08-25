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Două cutremure marți la prânz, în România, la doar 7 minute distanță

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris deIulian Budusan
Publicat25 aug. 2026, 16:02
Actualizat25 aug. 2026, 16:03
SursăRealitatea net

Activitate seismică marți în regiunea Muntenia-Buzău: INCDFP a înregistrat două cutremure la o distanță de numai șapte minute. Seismele au avut magnitudini reduse, de 2,2 și 2,3 pe scara Richter.

Activitate seismică marți după-amiază în România. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a înregistrat două cutremure de intensitate mică, produse la un interval scurt de doar șapte minute în regiunea Muntenia-Buzău.

Unde și când s-au produs cele două cutremure

Potrivit datelor transmise de seismologi, ambele mișcări tectonice au avut loc la adâncimi mici și au înregistrat magnitudini reduse, fără a genera pagube materiale sau panică în rândul populației.

Detalii tehnice furnizate de INCDFP:

  • Primul cutremur: S-a produs la ora 13:50, în regiunea Muntenia-Buzău, având o magnitudine de 2,2 grade pe scara Richter.

  • Al doilea cutremur: A urmat rapid, la ora 13:57, în aceeași zonă seismică, înregistrând o magnitudine de 2,3 grade pe scara Richter.

Zona Muntenia-Buzău, activitate seismică constantă

Zona seismică Buzău este cunoscută pentru activitatea sa tectonică frecventă. Specialiștii INCDFP precizează că astfel de seisme de mică intensitate sunt fenomene normale pentru această regiune și contribuie la eliberarea treptată a tensiunilor acumulate în scoarța terestră.

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