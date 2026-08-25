Două cutremure marți la prânz, în România, la doar 7 minute distanță

Publicat 25 aug. 2026, 16:02 Actualizat 25 aug. 2026, 16:03 Sursă Realitatea net

Activitate seismică marți în regiunea Muntenia-Buzău: INCDFP a înregistrat două cutremure la o distanță de numai șapte minute. Seismele au avut magnitudini reduse, de 2,2 și 2,3 pe scara Richter.

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