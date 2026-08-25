Accident grav în București: un tânăr de 17 ani, beat și fără permis, a intrat cu mașina în cinci mașini VIDEO

Un tânăr de 17 ani, fără permis de conducere, a provocat marți dimineață un grav accident de circulație în București. Adolescentul a intrat cu mașina în cinci autoturisme, iar în urma impactului trei persoane au fost rănite. Potrivit Brigăzii Rutiere, tânărul a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul fiind pozitiv.
Potrivit informațiilor transmise marți dimineață de Brigada Rutieră a Capitalei, accidentul s-a produs în jurul orei 6:50, la intersecția străzilor Gherghiței și Prelungirea Teslei.
Adolescentul circula dinspre Șoseaua Colentina către A3, iar la intersecția cu Prelungirea Teslei a pierdut controlul mașinii și a lovit cinci autoturisme.
Ce abateri a comis șoferul?
Brigada Rutieră anunță că, în urma verificărilor, polițiștii au stabilit că adolescentul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Mai mult, testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat a fost de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.
După efectuarea testării preliminare cu aparatura din dotare, conducătorul auto a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice. Potrivit Brigăzii Rutiere, urmează să fie dispuse măsuri în funcție de rezultatele buletinului de analiză toxicologică.
În ceea ce îi privește pe ceilalți conducători auto implicați în accident, aceștia au fost testați cu aparatul Alcooltest, iar rezultatele au fost zero.
Trei persoane, rănite în urma impactului
În urma accidentului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Pentru efectuarea cercetării la fața locului și asigurarea fluenței traficului, polițiștii au instituit restricții de circulație pe strada Gherghiței, pe sensul de mers dinspre Șoseaua Colentina către A3.
La ora transmiterii acestei știri, traficul se desfășoară alternativ pe celălalt sens, sub îndrumarea polițiștilor rutieri.
Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.