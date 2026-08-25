Accident grav în București: un tânăr de 17 ani, beat și fără permis, a intrat cu mașina în cinci mașini VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 aug. 2026, 10:22

Un tânăr de 17 ani, fără permis de conducere, a provocat marți dimineață un grav accident de circulație în București. Adolescentul a intrat cu mașina în cinci autoturisme, iar în urma impactului trei persoane au fost rănite. Potrivit Brigăzii Rutiere, tânărul a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul fiind pozitiv.

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