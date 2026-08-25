Cutremur de peste 4 grade pe scara Richter marți dimineață, în zona Vrancea. Seismul s-a resimțit la Focșani și Brașov

Publicat 25 aug. 2026, 07:48 Actualizat 25 aug. 2026, 08:25

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter s-a produs marți dimineață în zona seismică Vrancea-Buzău. Mișcarea tectonică a fost înregistrată la o adâncime de peste 140 de kilometri și s-a simțit în mai multe localități din centrul și sud-estul țării.

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