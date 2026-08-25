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Cutremur de peste 4 grade pe scara Richter marți dimineață, în zona Vrancea. Seismul s-a resimțit la Focșani și Brașov

Cutremur

Cutremur

Scris deDana Bărăgan
Publicat25 aug. 2026, 07:48
Actualizat25 aug. 2026, 08:25

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter s-a produs marți dimineață în zona seismică Vrancea-Buzău. Mișcarea tectonică a fost înregistrată la o adâncime de peste 140 de kilometri și s-a simțit în mai multe localități din centrul și sud-estul țării.

Potrivit datelor oficiale furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc pe 25 august 2026, la ora locală 04:56:39.

Cutremurul a fost încadrat în categoria celor medii, având o magnitudine de ml 4,4 și o adâncime de 145,2 kilometri.

În ce orașe s-a simțit cutremurul din Vrancea?

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor noduri urbane:

  • 57 km sud de Focșani

  • 57 km sud-est de Sfântu Gheorghe

  • 62 km sud de Buzău

  • 65 km est de Brașov

  • 83 km nord-est de Ploiești

Până la ora transmiterii acestei știri nu au fost raportate pagube materiale sau victime.

Frecvența și magnitudinea seismelor în România

România este o țară cu activitate seismică constantă, având un risc seismic major în privința cutremurelor cu magnitudini cuprinse între 6 și 7 grade pe scara Richter.

Datele INCDFP indică faptul că seismele cu magnitudinea de 6 sau mai mare apar în regiunea Vrancea la un interval de aproximativ 10 ani, cele de peste 7 grade au loc la circa 33 de ani, iar cutremurele puternice cu magnitudine peste 7,5 se produc o dată la aproximativ 80 de ani.

Un exemplu reprezentativ este seismul devastator din 1977, care a înregistrat o magnitudine de 7,4 pe scara Richter și a durat 56 de secunde.

Principalele zone seismice ale țării

Regiunea seismică Vrancea este cea mai importantă din țară datorită energiei eliberate, extinderii ariei afectate și concentrației epicentrelor, activitatea fiind localizată la adâncimi intermediare de 60-200 km. Pe lângă Vrancea, seismicitatea din România se grupează în alte regiuni principale:

  • Făgăraș - Câmpulung

  • Banat (unde s-au înregistrat seisme recente, precum cel de 4,7 din județul Timiș)

  • Crișana

  • Maramureș

  • Dobrogea

De asemenea, există și arii seismice de importanță locală situate în Transilvania, Galați, zona Jibou, râul Târnava, nordul și vestul Olteniei, nordul Moldovei și Câmpia Română.

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