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Social· 2 min citire
Pensia ta la un salariu de 5.000 lei net. Cât încasezi în funcție de anii munciți
Foto/Arhivă/Profimedia
Publicat25 aug. 2026, 09:48
Actualizat25 aug. 2026, 09:56
Află ce pensie vei încasa dacă ai avut un salariu net de 5.000 lei (aprox. 8.550 lei brut). Vezi calculul exact pe baza formulei din noua Lege a Pensiilor (Legea 360/2023), direct în funcție de vechimea ta în muncă.
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