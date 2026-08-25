Stimulentul pentru nou-născuți scade în București din lipsă de bani

Publicat 25 aug. 2026, 16:21 Actualizat 25 aug. 2026, 16:23

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) dezbate un proiect de hotărâre care modifică radical acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți. Măsura vine în contextul unei crize financiare severe cu care se confruntă Capitala, sistemul actual de beneficii depășind capacitatea bugetară reală.

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