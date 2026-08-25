Ajutorul pentru rechizite în 2026. Ce venit trebuie să aibă familia pentru a primi cei 500 de lei

Familiile cu venituri reduse pot primi și în 2026 un sprijin de 500 de lei pentru rechizitele copiilor. Banii sunt acordați o singură dată pe an, pe card electronic.
Sprijinul de 500 de lei pentru rechizite continuă și în 2026
Familiile cu venituri reduse pot beneficia și în anul școlar 2026 de sprijinul financiar destinat preșcolarilor și elevilor care au nevoie de rechizite și materiale necesare participării la cursuri. Valoarea ajutorului este de 500 de lei pentru fiecare beneficiar eligibil.
Banii sunt acordați o singură dată pe an, sub forma unui sprijin încărcat pe un card electronic. Pentru anul școlar următor, autoritățile nu au comunicat până în prezent o dată exactă la care cardurile vor fi alimentate.
Programul este destinat familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare și are ca obiectiv facilitarea accesului copiilor la materialele de care au nevoie pentru desfășurarea activităților școlare, potrivit Ministerului Educației.
Cine poate primi cei 500 de lei
Ajutorul financiar este destinat preșcolarilor și elevilor înscriși în învățământul de stat primar și gimnazial, cu condiția ca aceștia să provină din familii aflate în situații de vulnerabilitate financiară.
Schema națională prin care este acordat sprijinul este reglementată prin OUG nr. 83/2023. Acordarea tichetelor sociale se face în limita fondurilor disponibile și cu respectarea condițiilor stabilite prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.
Nu toți copiii înscriși la școală intră însă automat în categoria beneficiarilor. Liceenii nu sunt incluși în această schemă de sprijin, iar ajutorul nu se acordă nici copiilor înscriși în unități de învățământ particulare.
Prin urmare, pentru a putea beneficia de cei 500 de lei pentru rechizite în 2026, copilul trebuie să fie preșcolar sau elev în învățământul primar ori gimnazial și să fie înscris la o unitate de învățământ de stat.
Venitul familiei este una dintre condițiile esențiale
Un criteriu important pentru acordarea tichetelor sociale este reprezentat de veniturile familiei. Pentru anul 2026, trebuie avut în vedere venitul mediu lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2026.
Condiția stabilită pentru acordarea sprijinului este ca acest venit să nu depășească 50% din salariul minim brut pe țară.
Salariul minim brut indicat este de 4.325 de lei. În baza criteriului de 50%, plafonul de venit este de 2.162,50 de lei pe membru de familie.
Astfel, familiile care solicită sprijinul trebuie să se încadreze în plafonul de venit stabilit pentru acordarea celor 500 de lei.
Părinții trebuie să depună cererea la școală
Pentru acordarea sprijinului financiar, părintele sau tutorele legal trebuie să depună cererea la unitatea de învățământ la care este înscris copilul.
Odată cu solicitarea, părintele sau tutorele legal trebuie să declare veniturile realizate de familie, astfel încât să poată fi verificată îndeplinirea condiției privind plafonul de venit.
Așadar, acordarea celor 500 de lei este condiționată atât de tipul unității de învățământ și nivelul de studii al copilului, cât și de situația financiară a familiei.
Cum sunt acordați banii pentru rechizite
Sprijinul financiar nu este oferit în numerar, ci prin intermediul unui card electronic. Cei 500 de lei sunt încărcați o singură dată pe an, pentru fiecare beneficiar eligibil.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene coordonează implementarea schemei, în timp ce distribuirea cardurilor este realizată prin inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.
Pentru anul școlar următor, autoritățile nu au anunțat până acum data exactă la care vor fi încărcate cardurile.
Ce pot cumpăra familiile cu ajutorul de 500 de lei
Suma acordată prin acest program are o destinație precisă. Cardul poate fi utilizat pentru cumpărarea rechizitelor și a materialelor necesare participării copiilor la activitățile școlare.
Sprijinul poate contribui astfel la acoperirea unei părți din cheltuielile pe care familiile trebuie să le suporte pentru începutul anului școlar.
Pentru gospodăriile cu venituri reduse, perioada în care începe școala poate presupune costuri importante pentru rechizite, articole de papetărie și alte materiale necesare copiilor. Cei 500 de lei sunt destinați tocmai acestor cheltuieli legate de participarea la activitățile educaționale.
Prin schema națională reglementată prin OUG nr. 83/2023, sprijinul este acordat anual copiilor eligibili, în limita fondurilor disponibile și în condițiile stabilite prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.