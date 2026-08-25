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Impact violent pe DJ 504, între Alexandria și Cernetu: două persoane rănite. Imagini șocante de la locul accidentului

Accident Teleorman/ Foto: Exploziv News 24

Accident Teleorman/ Foto: Exploziv News 24

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 aug. 2026, 11:48

Două persoane au fost rănite după ce o autoutilitară și un autoturism s-au ciocnit pe DJ 504, între Alexandria și Cernetu, județul Teleorman.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Teleorman, în urma accidentului în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism, au fost rănite două persoane, ambele conștiente și cooperante și neîncarcerate.

Accident Teleorman/ Foto: Exploziv News 24

Accident Teleorman/ Foto: Exploziv News 24

Una dintre victime este un bărbat de aproximativ 23 de ani, șoferul autoutilitarei. Acesta a suferit un traumatism la nivelul membrului superior drept.

Cea de-a doua victimă este un bărbat de aproximativ 30 de ani, care a suferit traumatisme la nivelul toracelui și membrului inferior drept.

Accident Teleorman/ Foto: Exploziv News 24

Cele două victime au primit îngrijiri la fața locului, apoi au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Alexandria cu ambulanțele SAJ și SMURD.

O anchetă va stabili cauzele producerii accidentului.

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