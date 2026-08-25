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Social· 1 min citire
Impact violent pe DJ 504, între Alexandria și Cernetu: două persoane rănite. Imagini șocante de la locul accidentului
Accident Teleorman/ Foto: Exploziv News 24
Două persoane au fost rănite după ce o autoutilitară și un autoturism s-au ciocnit pe DJ 504, între Alexandria și Cernetu, județul Teleorman.
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