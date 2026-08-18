Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 13:08

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) atrage atenția asupra unor probleme serioase din proiectul metodologiei-cadru și calendarului admiterii la liceu pentru anul școlar 2027-2028. Problema nu a apărut însă astăzi. Ea își are originea în Legea învățământului preuniversitar adoptată în 2023, atunci când a fost introdusă o excepție de la regula generală a admiterii în învățământul liceal, permițând liceelor cu cerere mare să organizeze propriul concurs de admitere pentru o parte dintre locuri.

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