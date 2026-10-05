Diana Buzoianu a descoperit poluarea cauzată de drifturi. Internauții o taxează: „Vă așteptați să iasă miros de panseluțe?”

Diana Buzoianu pare să fi găsit noua mare problemă a Ministerului Mediului: drifturile din centrul Capitalei. Ministra interimară a reacționat pe Facebook după un eveniment auto desfășurat în București și a cerut o discuție „mult mai serioasă” despre calitatea aerului și poluare, conform Realitatea PLUS.
Diana Buzoianu, ministra interimară a Mediului, a găsit un nou subiect care îi atrage atenția: drifturile organizate chiar în centrul Capitalei. După ce zona a fost acoperită de fum și miros de cauciuc ars, aceasta a publicat imagini de la eveniment și a cerut o discuție mai serioasă despre calitatea aerului din București. Reacția a venit după cursele desfășurate în weekend, iar Garda de Mediu a început un control. În comentarii, însă, oamenii au mutat repede discuția și spre alte surse de poluare care îi deranjează constant pe bucureșteni.
„Cred că a venit momentul să discutăm mult mai serios despre calitatea aerului în București și poluarea la care suntem expuși”, a transmis Diana Buzoianu.
Internauții îi amintesc de alte mirosuri din jurul Capitalei
Postarea a strâns rapid comentarii, iar o parte dintre oameni au ironizat reacția ministrei. Unii au spus că fumul și mirosul de cauciuc ars sunt de așteptat la un eveniment de drifting, în timp ce alții au readus în discuție probleme de poluare pe care spun că le simt frecvent în București și în localitățile din jur. Pentru aceștia, diferența este că evenimentul auto se termină, în timp ce alte surse de miros și poluare rămân. Comentariile au mutat astfel discuția de la cursele din centru către problemele mai vechi ale aerului din Capitală.
„Vă așteptați ca la un eveniment de drifting să iasă miros de panseluțe și zambile?”, a scris un internaut.
„Acest eveniment se termină, dar noi rămânem cu răscrucea de mirosuri între Sintești și Vidra”, a fost o altă reacție.