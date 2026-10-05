Diana Buzoianu a descoperit poluarea cauzată de drifturi. Internauții o taxează: „Vă așteptați să iasă miros de panseluțe?”

Publicat 5 oct. 2026, 08:25 Sursă Realitatea PLUS

Diana Buzoianu pare să fi găsit noua mare problemă a Ministerului Mediului: drifturile din centrul Capitalei. Ministra interimară a reacționat pe Facebook după un eveniment auto desfășurat în București și a cerut o discuție „mult mai serioasă” despre calitatea aerului și poluare, conform Realitatea PLUS.

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