Ion Cristoiu lansează ipoteza care poate schimba jocul pentru Ilie Bolojan. Ce ar putea face DNA Iași

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 oct. 2026, 18:37

Analistul politic Ion Cristoiu lansează o ipoteză cu implicații importante în cazul lui Ilie Bolojan. Acesta susține că una dintre explicațiile pentru poziționarea PNL în actualul context politic ar putea fi faptul că formațiunea știe că DNA Iași ar urma să ceară Parlamentului ridicarea imunității lui Ilie Bolojan.

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