Ion Cristoiu lansează ipoteza care poate schimba jocul pentru Ilie Bolojan. Ce ar putea face DNA Iași

Analistul politic Ion Cristoiu lansează o ipoteză cu implicații importante în cazul lui Ilie Bolojan. Acesta susține că una dintre explicațiile pentru poziționarea PNL în actualul context politic ar putea fi faptul că formațiunea știe că DNA Iași ar urma să ceară Parlamentului ridicarea imunității lui Ilie Bolojan.
Ipoteza este legată de dosarul mitei de un milion de euro și de consultările programate luni la Palatul Cotroceni. Cristoiu consideră că modul în care se va prezenta PNL la aceste consultări ar putea oferi un indiciu cu privire la ceea ce se întâmplă în culisele partidului.
Cristoiu vede trei posibile explicații pentru poziția PNL
Ion Cristoiu a vorbit despre trei variante prin care ar putea fi explicată reacția liberalilor în actuala situație. Prima ipoteză este că PNL ar încerca să transforme momentul într-un avantaj electoral, prezentând situația drept o formă de victimizare.
A doua variantă avansată de jurnalist este mult mai direct legată de dosarul în care este vizat Ilie Bolojan. Cristoiu susține că liberalii ar putea avea informații potrivit cărora DNA Iași va solicita Parlamentului ridicarea imunității președintelui PNL.
A treia posibilitate este ca liberalii să considere că a existat o formă de presiune și să reacționeze prin opoziție față de aceasta.
Cristoiu spune că răspunsul la aceste întrebări ar putea apărea după consultările de la Cotroceni.
Consultările de la Cotroceni ar putea lămuri situația
Jurnalistul consideră că atitudinea PNL la întâlnirea de luni cu președintele va fi relevantă pentru a înțelege ce se află în spatele reacțiilor recente ale partidului.
„Da, într-adevăr, luni vor fi consultări și există, deci, să vedem explicații în legătură cu aceste reacții. Una ar fi că au cei de la PNL au căutat să exploateze acest moment prin nimic deosebit pentru a a face campanie electorală sub numele victimizărie. A doua posibilitate este ca ei să știe că în zilele următoare DNA Iași va cere Parlamentului ridicarea imunității lui Ilie Bolojan și a treia e că ei se știu că s-a fost o formă de presiune și se opun. Dar răspunsul îl vom primi mâine când vom vedea dacă PNL vine sau nu schimbat la consultările de la Cotroceni.”
Potrivit ipotezei prezentate de Ion Cristoiu, unul dintre elementele care ar putea clarifica situația este, astfel, comportamentul PNL în cadrul consultărilor de la Cotroceni. Jurnalistul leagă această întâlnire de posibilitatea unei evoluții în dosarul în care este menționat Ilie Bolojan.