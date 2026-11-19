Alin Tișe îl atacă frontal pe Ilie Bolojan: „Practic conduce dictatorial. Nu avem nicio perspectivă”
Alin Tișe îl atacă frontal pe Ilie Bolojan
Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Alin Tișe a lansat critici dure la adresa lui Ilie Bolojan. Liberalul acuză actuala conducere că a divizat partidul, vorbește despre o „userizare accentuată” și promite să îi aducă la aceeași masă pe membrii din toate taberele.
Liberalul Alin Tișe, unul dintre contestatarii direcției impuse de Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal, și-a anunțat candidatura la conducerea formațiunii și critică dur actuala conducere. Acesta susține că PNL traversează o perioadă dificilă, își pierde electoratul și riscă să își abandoneze identitatea liberală printr-o apropiere tot mai accentuată de USR.
Tișe spune că își dorește să construiască o alternativă în care să se regăsească toate taberele din partid, fără excluderi și fără măsuri de forță. Liberalul îl acuză pe Bolojan că nu mai reușește să mențină unitatea formațiunii și susține că deciziile importante trebuie să revină în primul rând aleșilor locali, validați prin votul cetățenilor.
„PNL-ul este un partid în care își găsesc locul toți”
Alin Tișe susține că principala miză a candidaturii sale este viitorul Partidului Național Liberal și capacitatea acestuia de a-i reuni pe membrii care au ajuns să se regăsească în tabere diferite.
Liberalul consideră că partidul trebuie să își clarifice direcția politică și să decidă dacă mai dorește să își păstreze identitatea proprie sau să se apropie de USR până la dispariția formațiunii ca partid liberal.
Tișe acuză o „userizare accentuată” a PNL
În opinia contestatarului lui Ilie Bolojan, formațiunea liberală se îndepărtează tot mai mult de propriul electorat și nu mai are o direcție politică bine definită. Alin Tișe vorbește despre riscul dispariției partidului și consideră că este nevoie de o revenire la valorile și orientarea tradițională a liberalilor.
Liberalul spune că anunțarea candidaturii sale a provocat dezbateri în interiorul formațiunii și consideră că este important ca membrii PNL să discute deschis despre viitorul partidului. În același timp, Tișe susține că această competiție scoate la iveală și modul în care actualul președinte conduce formațiunea.
Acuzații de conducere dictatorială la adresa lui Bolojan
Alin Tișe lansează acuzații directe la adresa lui Ilie Bolojan, despre care afirmă că ar conduce partidul într-o manieră dictatorială și că nu le-ar răspunde colegilor la întrebările adresate în Biroul Național. Liberalul a făcut referire și la un episod televizat în care premierul ar fi fost întrebat despre deplasarea cu o mașină la aeroport și ar fi oferit un răspuns pe care Tișe îl consideră neclar.
„Partidul acesta nu poate să crească pe excluderi și pe măsuri de forță”
Dincolo de criticile la adresa actualului lider, Alin Tișe spune că obiectivul său este reconstruirea unității în PNL. Acesta consideră că Ilie Bolojan nu mai are capacitatea de a aduce la aceeași masă grupările din interiorul formațiunii, care au ajuns să se amenințe reciproc cu excluderi.
Tișe vrea primarii și președinții de CJ în conducerea PNL
Una dintre schimbările pe care Alin Tișe spune că le va propune în cazul în care va ajunge la conducerea partidului vizează componența Biroului Național. Liberalul consideră că funcțiile de decizie trebuie ocupate de persoane care au obținut voturile cetățenilor, nu de oameni numiți în funcții de conducere la nivelul organizațiilor județene.
Acesta își dorește ca primarii cu cele mai bune rezultate electorale din fiecare județ, inclusiv primarii de comune, precum și președinții consiliilor județene să fie reprezentați în structura centrală de conducere a formațiunii.
În viziunea sa, oamenii numiți în funcții nu ar trebui să aibă autoritate asupra celor care au obținut legitimitatea prin vot. Tișe consideră că actualul sistem de organizare favorizează conducerea arbitrară a filialelor și contribuie la blocajul în care se află partidul.
44 de primari și doi parlamentari și-au exprimat susținerea pentru candidatura lui Tișe
Alin Tișe a anunțat că demersul său beneficiază deja de susținere în interiorul PNL. Liberalul a vorbit despre sprijinul exprimat de 44 de primari din Giurgiu, la care se adaugă câteva sute de aleși locali din țară, doi parlamentari și un președinte de consiliu județean.
Acesta a mulțumit celor care și-au declarat susținerea și a transmis că se așteaptă ca demersurile de sprijinire a candidaturii sale să continue și în alte organizații județene.
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