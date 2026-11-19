Publicat 19 nov. 2026, 16:56 Sursă Realitatea PLUS

Într-o intervenție la Realitatea PLUS, Alin Tișe a lansat critici dure la adresa lui Ilie Bolojan. Liberalul acuză actuala conducere că a divizat partidul, vorbește despre o „userizare accentuată” și promite să îi aducă la aceeași masă pe membrii din toate taberele.

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